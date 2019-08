Mann ertrinkt bei erstem Date: Bayerin geschockt - „Habe ihn leider nur fünf Minuten gekannt“

44-Jähriger tot

+ © picture alliance / Mohssen Assan / Mohssen Assanimoghaddam Drama in Oberösterreich: Bei seinem ersten Date verstarb ein 44-Jähriger (Symbolbild). © picture alliance / Mohssen Assan / Mohssen Assanimoghaddam

Ein trauriger Unfall hat sich am Sonntag in Oberösterreich ereignet. Ein 44-Jähriger ertrank beim ersten Date mit einer Bayerin in einem Badesee.