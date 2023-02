OECD: EU-Bürger machen nicht genügend Sport

Zwei Frauen laufen eine Nordic-Walking-Runde in den Herrenhäuser Gärten in Hannover. Menschen in der EU bewegen sich laut OECD nicht genügend. © Julian Stratenschulte/dpa

Überall Bewegungsmuffel? Die WHO empfiehlt pro Woche circa 150 Minuten moderat-intensives Training. Was damit verhindert werden kann.

Paris - Die Menschen in der EU bewegen sich nach Angaben der Industriestaatenorganisation OECD nicht ausreichend. Laut einer Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erreiche mehr als ein Drittel der Menschen nicht die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Maßgabe für Bewegung, teilte die OECD in Paris mit. Die Corona-Pandemie habe mit Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen den Zustand noch verschärft.

Die WHO empfiehlt pro Woche circa 150 Minuten moderat-intensives Training. Würde sich daran jeder halten, könnten nach Angaben der OECD in der EU mehr als 10.000 vorzeitige Todesfälle pro Jahr verhindert werden. Die durchschnittliche Lebenserwartung der gesamten EU-Bevölkerung könnte um knapp zwei Monate verlängert werden, so die OECD. dpa