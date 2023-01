Härteste Segelregatta der Welt: Ocean Race startet am Sonntag in Alicante

Von: Anne Götzinger

Teilen

Noch sieht es ruhig aus in Alicante: Das Ocean Race startet am 15. Januar. © David Revenga

Am 15. Januar startet das Ocean Race in Alicante. Mit dabei ist auch das deutsche Team Malizia unter der Leitung von Boris Herrmann. Details dazu stehen in diesem Artikel:

Mehr zum Thema Ocean Race in Alicante: Härteste Segelregatta der Welt startet an der Costa Blanca

Alicante - Am 15. Januar stechen wieder elf Teams für die härteste Segelregatta der Welt in See, darunter auch das deutsche Malizia unter der Führung von Boris Herrmann. Bereits zum fünften Mal ist Alicante der Starthafen für das Ocean Race, wie costanachrichten.com berichtet. In der Hauptstadt der Costa Blanca ist rund um die Regatta einiges geboten.

Beim In-Port Race am 8. Januar konnte das deutsche Boot gleich einen Erfolg verbuchen: Es gewann das Rennen an der Costa Blanca mit 5 Punkten vor dem 11th Hour Racing Team und Biotherm Racing.