Tragisches Unglück im Bike-Park: Junge (13) stirbt auf Mountainbike 

In Oberzent im Odenwaldkreis hat sich am Sonntag ein tragisches Unglück ereignet. Ein 13-Jähriger starb im Bike-Park

Oberzent - Schrecklicher Unfall im Odenwaldkreis in Südhessen: Am frühen Sonntagnachmittag, 27.10.2019, kam es im Bike-Park in Oberzent im Stadtteil Beerfelden zu einem tragischen Unfall.

Ein 13 Jahre alter Junge kam dabei ums Leben. Wie es genau zu diesem entsetzlichen Unfall kam, muss die hessische Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft ermitteln. Dabei werden auch Zeugen gesucht.

Junge stirbt beim Mountainbiken in Bike-Park in Oberzent in Hessen

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der 13-jährige Junge am Sonntagnachmittag gegen 14.45 Uhr mit einem Fahrrad auf dem Parcours in Oberzent, als er aus bislang unbekannter Ursache zu Fall kam und sich hierdurch tödliche Verletzungen zuzog.

Oberzent im Odenwaldkreis: 13-Jähriger stirbt im Biker-Park

In diesem Zusammenhang werden zwei Ersthelfer gesucht, die möglicherweise als Unfallzeugen in Betracht kommen könnten. Es soll sich bei den Helfern um zwei Männer gehandelt haben.

Diese beiden Ersthelfer werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 in Verbindung zu setzen.

13-Jähriger stirbt im Bike-Park in Oberzent im Odenwaldkreis: Staatsanwaltschaft will Unfall rekonstruieren

Mit der Unfallrekonstruktion wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt.

Junge stirbt in Bike-Park: Was ist ein Bike-Park?

Was ist überhaupt ein Bike-Park? Ein Bike-Park oder auch Biker-Park oder Radsportpark genannt ist ein Sportgeländer für Mountainbiker. Dort können die Radfahrer Abfahrten beziehungsweise Downhill fahren. Dabei sind auch oft Sprünge mit dem Mountainbike möglich. Der Bike-Park in Oberzent liegt im Ortsteil Beerfelden.

Die Stadt Oberzent liegt im Odenwaldkreis in Hessen und ist aus dem Zusammenschluss mit den Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal entstanden. dvd

