Eurojackpot geknackt: Glückspilz aus Deutschland wird über Nacht zum Multimillionär

Von: Karolin Schäfer

Nach der Ziehung am Dienstag (25. April) wurde der Eurojackpot geknackt. Damit gewinnt ein Glückspilz aus NRW satte 46 Millionen Euro.

Düsseldorf – Viele träumen vom großen Gewinn beim Lotto und nehmen deshalb an unterschiedlichen Lotterien teil. Jeden Dienstag und Freitag können Tipperinnen und Tipper beim Eurojackpot absahnen, Mittwoch und Samstag kann man sein Glück bei Lotto 6aus49 versuchen.

Ein Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen (NRW) kann sich nun über einen Lotto-Gewinn in Millionenhöhe freuen. 46.857.546 Millionen Euro hat der oder die Spielende beim Eurojackpot am Dienstag (25. April) abgeräumt. Alle Gewinnzahlen sowie die beiden Eurozahlen wurden korrekt getippt:

Gewinnzahlen 5 aus 50: 12 - 21 - 24 - 28 - 40 Eurozahlen 2 aus 12: 1 - 3 Quelle: eurojackpot.de; Alle Angaben ohne Gewähr

Aber auch in der zweiten Gewinnstufe gab es eine Gewinnerin oder einen Gewinner. Diesmal kann sich jemand aus Brandenburg über knapp 1,2 Millionen Euro freuen. In der dritten Gewinnklasse haben gleich vier Personen richtig getippt – damit gehen rund 167.000 Euro aufs Konto.

Ein Glückspilz aus Nordrhein-Westfalen hat knapp 47 Millionen Euro beim Eurojackpot gewonnen. (Symbolbild) © Antonio Guillem/imago

Der Eurojackpot ist anders als Lotto 6aus49 nicht nur in Deutschland spielbar. 18 europäische Länder bieten die internationale Lotterie an. Bereits sechs Mal wurde der Jackpot in diesem Jahr geknackt. Mit der Einführung der neuen Eurojackpot-Regeln im Jahr 2021 wurde die maximale Gewinnsumme angehoben. Im Jackpot liegen nun mindestens 10 Millionen und maximal 120 Millionen Euro.

Eurojackpot geknackt: Spielteilnahme ab 18 Jahren erlaubt

Die Spielteilnahme beim Eurojackpot ist ab 18 Jahren erlaubt. Doch Vorsicht: Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA).

Doch nicht alle Lotto-Gewinnerinnen und Gewinner können mit dem plötzlichen Millionen-Gewinn gut umgehen. Ein Mann sahnte 27 Millionen im Lotto ab, kurz darauf lebte er hoch verschuldet in einer Hütte. (kas/dpa)