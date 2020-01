Eiskalt gematcht: Dramatischer Notruf am Nordkap - Die Rettung kommt über Dating-App

Notruf vom Nordkap: Drei Deutsche sitzen mit ihrem Camper fest - sie bitten per Tinder-App um Hilfe - was dann passiert ist wirklich unfassbar

Ein Expeditionsteam aus drei Deutschen sollen ein Wohnmobil am Nordkap testen

am testen Regen und daraus resultierendes Glatteis machte den Camper trotz Ketten manövrierunfähig

machte den trotz Ketten manövrierunfähig Das Team setzte per Dating-App Tinder einen Hilferuf ab und ist vom Ergebnis überrascht

Norwegen - Dramatische Situation im Nirgendwo: Drei Testfahrer aus Deutschland sind im äußersten Nordwegens in eine missliche Lage geraten. Die Rettung kam aus gerechnet über Tinder.

Das Team, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, war mit einem Wohnmobil auf eine Testfahrt an das Nordkap geschickt worden. Bereits kurz nach dem Start am Nordkap setzte Regen ein, der die Straßen binnen kürzester Zeit mit Glatteis überzog. Trotz Anlegen von Ketten war der Camper des Teams schnell manövrierunfähig, wie die drei auf Instagram berichten.

Notruf vom Nordkap: Bei Glatteis liegengeblieben - Wohnmobil sendet Hilferuf

Normalerweise ist das Liegenbleiben eines Autos keine wirklich dramatische Situation. Bei den widrigen Wetterverhältnissen bekam das Problem jedoch eine andere Dimension. Das Wohnmobil befand sich an einem Hang und war zu keiner Bewegung mehr fähig. Links drohten Klippen, auf der rechten Seite befand sich ein Berg. Derart festgefahren suchten die drei Deutschen nach einer Lösung. Der Versuch, Kontakt zu Rettungs- und Bergungsdiensten zu knüpfen, bot aufgrund der Entfernung und der Position nur wenig Aussicht auf Erfolg.

Wenig Hoffnung auf schnelle Hilfe: Crew sitzt auf vereister Straße fest

Eher aus einem Spaß heraus kamen die beiden Männer im Team auf die Idee, die Frau der Crew könne doch über ein Profil der Dating-App „Tinder“ einen Hilferuf absetzen. Ein dann eventuell angezeigtes Tindermatch könne ja zur Rettung heraneilen, so die Idee. Gesagt, getan - Team-Mitglied Lonia legte sich ein Profil an und suchte im Umkreis von 10 Kilometern nach Hilfe. Nach nur fünf Minuten meldete sich ein Mann namens Stian.

Der Bauarbeiter befand sich unglaublicherweise nur wenige Minuten von der festgeeisten Crew entfernt auf seiner aktuellen Baustelle. Er fragte nicht lang nach, stieg auf seinen Bulldozer und eilte herbei, um die dreiköpfige Mannschaft aus ihrer unglücklichen Situation zu befreien.

Rettung am Nordkap dank Dating-App: So geht Social-Media heute

„Das ist echt geil, Alter. Willkommen im Zeitalter von Social Media. Das ist Social! Wir sind echt happy gerade. Und vielen herzlichen Dank an alle, die uns so toll aufgemuntert und mitgedacht haben“, kommentierte eines der Team-Mitglieder die Rettungsaktion. Das Winterwetter lässt in Deutschland hingegen noch etwas auf sich warten.

Rubriklistenbild: © dpa / Tom Weller