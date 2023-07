„Noch nie zuvor gesehen“ – Nasa-Satellitenfotos zeigen, wie Ozeane ihre Farbe verändern

Von: Sophia Lother

Teilen

Bilder des Aqua-Satellit der NASA: Leuchtend blaugrünes Wasser deutete auf eine Fülle von Phytoplankton hin. © Cover-Images/Imago

Das gab es noch nie: Unsere Ozeane werden grüner. Forscherinnen und Forscher konnten mit neuen Satellitendaten nun das gravierende Ausmaß sichtbar machen.

Frankfurt – Nicht nur die Wassertemperaturen nehmen besorgniserregende Höhen an: Die Ozeane verändern sich in rapider Geschwindigkeit. Über die Hälfte der Meere hat in den vergangenen 20 Jahren ihre Farbe gewechselt. Das zeigt eine neue Studie, die jetzt im Journal Nature veröffentlicht wurde.

Der Forscher B.B. Cael vom National Oceanography Centre in Großbritannien hat zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen Daten des NASA-Satelliten Aqua ausgewertet. Die Ergebnisse sind alarmierend.

Ozeane verändern ihre Farbe: Forscherinnen und Forscher sind alarmiert

„Wir beeinflussen das Ökosystem auf eine Weise, die wir noch nie zuvor gesehen haben“, berichtet Cael gegenüber Nature. Die Forscherinnen und Forscher untersuchten Bildmaterialien, die der Satellit zwischen Juni 2002 und 2022 schoss. Das Besondere: Bisherige Forschung konnte bis dato nur wenig Aussagen über die Langzeitfolgen treffen. Das liegt daran, dass sich bisherige Studien eher auf das Verhältnis von blauem und grünen Licht fokussiert hatten. Die aktuelle Studie bezog sieben Wellenlängen mit ein, wodurch auch subtilere Farbänderungen sichtbar wurden, berichtet Wissenschaft.de. Saisonale Schwankungen konnten dadurch demnach besser ausgeschlossen werden.

„Insgesamt deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass die Auswirkungen des Klimawandels in mikrobiellen Ökosystemen an der Meeresoberfläche bereits spürbar sind, jedoch noch nicht erkannt wurden“, resümiert der Forscher. Er kam zu dem Ergebnis: Die Ozeane werden grüner. Doch warum ausgerechnet grün?

Unsere Ozeane werden grüner: Welche Rolle der Klimawandel spielt

„Der Grund, warum uns die Farbe am Herzen liegt, liegt darin, dass sie uns etwas darüber verrät, was im Ökosystem passiert“, sagt Cael. Zwar ist es wahrscheinlich, dass die Farbveränderung vom Klimawandel bedingt ist, jedoch hängt sie wahrscheinlich nicht unmittelbar, sondern vielmehr indirekt mit der steigenden Wassertemperatur zusammen, erklärt Cael gegenüber Nature. Wenn sich das Wasser erwärmt, werden die oberen Schichten des Ozeans fester geschichtet. Das hat wahrscheinlich zur Folge, dass es für die Nährstoffe schwieriger wird, an die Oberfläche zu gelangen. Kleinere Phytoplankton-Arten können dann besser überleben als größere. Diese kleinen grünen Algen könnten dann für die Farbveränderung sorgen.

Durch die veränderte Wassertemperatur könnte sich demzufolge das Ökosystem an der Oberfläche verändern, was sich wiederum auf die Farbe des Wassers auswirkt. Das sei jedoch nur eine Theorie, weitere Forschung sei zwingend notwendig, betont Cael.(Sophia Lother)