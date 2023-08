Explosion im Schwarzen Meer: Touristenziel betroffen - Experte befürchtet russischen Sprengkörper

Von: Michelle Brey

Teilen

In der Nähe eines beliebten Touristenziels in Rumänien ereignet sich eine Explosion. Die genauen Hintergründe sind noch unklar, es gibt jedoch einen ersten Verdacht.

Update vom 14. August, 17.06 Uhr: In Rumänien nahe einem beliebten Touristenziel gab es eine Explosion. Derzeit prüft die rumänische Marine, ob die Detonation bei Costinesti durch eine Seemine verursacht wurde, meldete die Nachrichtenagentur Reuters. Verletzte gab es glücklicherweise nicht, lediglich ein Pier im Badeort sei leicht beschädigt worden.

Zudem suchen derzeit ein Schiff und ein Hubschrauber nach einer womöglich zweiten Mine entlang der rumänischen Schwarzmeerküste, berichtete das rumänische Portal Stirile ProTV. Taucher sollen diese dann gegebenenfalls entschärfen. Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigen ein schwarzes Objekt, das im Wasser umhertreibt. Ob es sich dabei tatsächlich um eine weitere Seemine handelt, ist jedoch noch unklar. Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat die rumänische Marine bereits fünf russische Seeminen im Schwarzen Meer entschärft.

Explosion im Schwarzen Meer: Touristenziel betroffen – Experte befürchtet russischen Sprengkörper

Erstmeldung vom 14. August 2023: Costinesti – Im Schwarzen Meer ist es unmittelbar an der rumänischen Küste bei Costinesti am Montag zu einer Explosion gekommen. Das berichteten rumänische Medien unter Berufung auf Katastrophenschützer und Augenzeugen. Vermutlich handele es sich bei dem Sprengkörper um eine russische Seemine, sagte ein Sprecher der rumänischen Marine dem TV-Sender Digi24. Verletzt wurde bei dem Vorfall in Rumänien nach Angaben des Katastrophenschutzes niemand.

Explosion im Meer: Rumänisches Urlaubsziel betroffen – Augenzeuge berichtet von heftigem Knall

Costinesti ist ein äußerst beliebtes Touristenziel. Zur Explosion kam es nach Angaben der Behörden im Wasser an einem Deich in der Nähe eines Hotels. Der rumänischen Zeitung jurnalul.ro zufolge soll es sich um das Forum Hotel handeln. Die Polizei sei dem Bericht zufolge gegen neun Uhr morgens angerufen worden.

In der Nähe der rumänischen Küste im beliebten Urlaubsort Costinesti hat sich am Montag laut Medienberichten eine Explosion ereignet. (Symbolbild) © Pond5 Images/IMAGO

Ein Augenzeuge sprach gegenüber Digi24. Er habe den Vorfall von seiner Hotelterrasse aus gesehen. Demnach habe man einen heftigen Knall gehört. Anschließend sei schwarzer Rauch aufgestiegen. Wie ein YouTube-Video der rumänischen Zeitung ZIUA de Constanta zeigt, wurden durch die Explosion offenbar kleinere Steinteile und tote Tiere aus dem Meer angeschleudert.

Nach Explosion in Rumänien: Offenbar eine weitere Mine im Meer bei Urlaubsort

Taucher der Marine seien nun unterwegs zum Ort der Explosion, wie Oberst Corneliu Pavel, Sprecher der rumänischen Streitkräfte, sagte. Des Weiteren sei im Meer eine weitere schwimmende Mine in der Nähe gesichtet worden. „Es ist möglich, dass die Behörden in den folgenden Stunden das Betreten des Wassers verbieten, wenn sie zu dem Schluss kommen, dass weiterhin eine Gefahr für die Bevölkerung besteht“, berichtete ein CNN-Korrespondent des rumänischen Nachrichtensenders Antena 3.

Ein Vorfall wie dieser ist keine Seltenheit. Seit dem Ukraine-Krieg habe die rumänische Marine insgesamt fünf russische Seeminen im Schwarzen Meer entschärft. „Solche Vorfälle hat es gegeben und wird es weiterhin geben“, sagte der CNN-Korrespondent. Hintergrund seien Stürme oder Meeresströmungen, die Seeminen des Ukraine-Kriegs, aus ihrem Ankerplatz und aus dem Gebiet des nördlichen Schwarzmeerbeckens vertreiben könnten. Sie erreichten dann rumänisches Küstengewässer.

Erst kürzlich sollen auch russische Raketen an der Donau-Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien eingeschlagen sein. (mbr/dpa)