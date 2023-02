Erdbeben: Hilfsorganisationen rechnen mit langen Aufräumarbeiten

Von: Katja Thorwarth, Niklas Kirk, Vincent Büssow

Heftige Erdbeben erschüttern Syrien und die Türkei. Die Zeit zur Rettung von verschütteten Menschen drängt. Die Lage im News-Ticker.

+++21.00 Uhr: Nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und der Türkei mit mehr als 3000 Toten rechnen Hilfsorganisationen mit langen Aufräumarbeiten. „Das ist so eine große Katastrophe, das wird dauern, bis das behoben ist“, sagte Jesco Weickert von der Welthungerhilfe in der türkischen Provinzhauptstadt Gaziantep im ZDF. Die Stadt mit 2,5 Millionen Einwohnern habe viele mehrstöckige Apartmentgebäude.

Durch die Beben wurde die Lebensgrundlage vieler Menschen zerstört. © Ghaith Alsayed/dpa

„Die Leute heizen mit Gas. Sie können sich vorstellen, was das für ein Aufwand ist, nur sicherzustellen, dass diese Gebäude nicht zusammenfallen, zu gucken, dass es keine Gasexplosionen gibt. Das wird sich alles noch sehr, sehr lange hinziehen“, sagte Weickert. „Ich habe so etwas noch nie erlebt.“ Nach seinen Angaben halten sich die Menschen nach dem Beben zum Teil in Autos und Bushaltestellen auf – und „trauen sich einfach nicht in ihre Wohnungen rein.“

Erdbeben – Zahl der Opfer steigt weiter, Pakistan sendet Hilfsmannschaften

+++20.40 Uhr: Nach der Erdbeben-Katastrophe in Syrien und der Türkei ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 3000 gestiegen. In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme mindestens 1300 Menschen ums Leben. In der Türkei stieg die Zahl der Toten auf 1762, wie die Katastrophenschutzbehörde Afad meldete.

Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe war noch nicht absehbar, immer noch wurden zahlreiche Menschen unter Trümmern vermisst. Mehr als 15.000 Menschen wurden nach bisherigen Informationen in der Türkei und in Syrien verletzt. Die Afad warnte unterdessen vor weiteren Nachbeben. Ein Vertreter der Rettungsorganisation forderte Menschen in den betroffenen Regionen dazu auf, von beschädigten Gebäuden fernzubleiben.

Zugleich vermeldete Pakistan die Entsendung von Hilfsmannschaften in die Türkei. „Teams aus Ärzten, Sanitätern und Rettungskräften werden heute in die Türkei entsandt, um bei den laufenden Rettungsmaßnahmen zu helfen“, schrieb Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif auf Twitter. „Ein Flugzeug mit Medikamenten und anderen wichtigen Hilfsgütern wird ebenfalls bald auf den Weg gebracht.“

Schweres Erdbeben in der Türkei und Syrien – Zahl der Todesopfer auf über 2500 gestiegen

+++19.45 Uhr: Nach der Erdbeben-Katastrophe in Syrien und der Türkei ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 2500 gestiegen. In Syrien kamen nach Angaben des Gesundheitsministeriums sowie der Rettungsorganisation Weißhelme vom Abend mindestens 936 Menschen ums Leben. In der Türkei stieg die Zahl der Toten auf 1651, wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Mehr als 13.500 Menschen wurden nach bisherigen Informationen in der Türkei und in Syrien verletzt.

Das tatsächliche Ausmaß der Katastrophe war zunächst nicht absehbar, immer noch wurden zahlreiche Menschen unter Trümmern vermisst. Im Katastrophengebiet, in dem Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien Schutz gesucht haben, herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt. Nach Angaben von Hilfsorganisationen sind in beiden Ländern Tausende obdachlos geworden – und das bei eisigem Wetter.

Schwere Erdbeben erschüttern die Türkei – EU beruft Krisentreffen zur Hilfskoordinierung ein

+++19.20 Uhr: Die EU-Reaktion auf die verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet soll bei einem Krisentreffen koordiniert werden. Die schwedische EU-Ratspräsidentschaft berief für diesen Abend ein Sondertreffen auf Expertenebene ein. Ziel sei, die EU-Unterstützung in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission abzustimmen, teilte der Ratsvorsitz mit.

Die sogenannte Integrierte Regelung für die politische Reaktion auf Krisen wird in schweren und komplexen Krisen genutzt, etwa bei Terroranschlägen oder Gesundheitskrisen wie der Corona-Pandemie. Sie soll etwa den schnellen Austausch von Informationen ermöglichen.

Schwere Erdbeben erschüttern die Türkei – Griechenlands Regierungschef nimmt Kontakt zu Erdogan auf

+++18.25 Uhr: Die verheerenden Erdbeben in der Türkei sind Anlass eines ersten direkten Kontakts zwischen dem griechischen Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan seit Monaten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP am Montagabend. „Im Namen des griechischen Volkes habe ich mein tief empfundenes Beileid ausgesprochen“, twitterte Mitsotakis nach dem Telefongespräch mit dem türkischen Präsidenten. Athen sei bereit, weitere Hilfe zu leisten, fügte er hinzu. Wie es aus Mitsotakis Büro hieß, habe sich Erdogan bedankt.

Schwere Erdbeben erschüttern die Türkei – Hilfsorganisationen kündigen Soforthilfe für Opfer an

+++17.50 Uhr: Aufgrund des schweren Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet haben deutsche Hilfsorganisationen erste Unterstützung mobilisiert. Wie die Nachrichtenagentur AFP mitteilte, habe das Bündnis „Aktion Deutschland hilft“ eine Soforthilfe von einer Million Euro angekündigt. Neben medizinischer Hilfe würden auch Zelte, Heizstrahler, Decken, Thermokleidung sowie Grundnahrungsmittel für mindestens 5000 Menschen dringend benötigt, die über Partnerorganisationen bereitgestellt werden sollten.

Die Diakonie Katastrophenhilfe stellte für Nothilfemaßnahmen „in einem ersten Schritt 500.000 Euro“ bereit, wie das Hilfswerk der evangelischen Kirche mitteilte. Ein Team eines türkischen Partners sei auf dem Weg in die stark betroffene Region Hatay. Es müsse sichergestellt werden, „dass die Überlebenden bei derzeit einstelligen Temperaturen eine Unterkunft finden“. Auch auf der syrischen Seite seien die Zerstörungen enorm. Hier sei gleichfalls eine Partnerorganisation in die Gebiete entsandt worden.

Caritas international stellte 250.000 Euro bereit. „Unsere Partnerorganisationen in beiden betroffenen Ländern arbeiten unter Hochdruck daran, die genauen Bedarfe zu erheben“, erklärte das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes. Das gesamte Ausmaß des verheerenden Erdbebens sei unklar. Vor allem die Informationen aus Syrien kämen sehr verzögert. Die Hilfsorganisation Misereor sagte vorerst 100.000 Euro Soforthilfe zu, ebenso wie die Welthungerhilfe.

Schwere Erdbeben erschüttern die Türkei – Linken-Chefin wird Zeugin von „heftigem Beben“

+++17.30 Uhr: Die Folgen der Erdbeben im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien sind verheerend. Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay erklärte laut dpa, dass 3471 Gebäude eingestürzt seien. Es wird mit vielen Opfern unter den Trümmern gerechnet. Die Zeit zur Rettung von Menschen drängt. Einem Sprecher der Hilfsorganisation I.S.A.R. zufolge blieben normalerweise 75 bis 100 Stunden, um Verschüttete zu retten. Bei den derzeit sehr niedrigen Temperaturen vor Ort sei jedoch von einem deutlich reduzierten Zeitraum zu sprechen. „Es kommt jetzt darauf an, dass wir sehr schnell agieren“, sagte der Sprecher.

+++ 17.06 Uhr: Bei den katastrophalen Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sind vorläufigen Angaben zufolge mehr als 2300 Menschen gestorben. Etliche mehr sind verletzt. Einige Regionen in der Türkei und in Syrien hat das Erdbeben besonders hart getroffen. Neben der Region Kahramanmara, die der Erdbebenwarte in Istanbul das Epizentrum der Erschütterung darstellte, sind die türkischen Regionen Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Diyarbakir und Adana besonders betroffen. In der Provinz Hatay ist außerdem die einzige Start- und Landebahn des Flughafens aufgerissen worden.

Türkei und Syrien: Augenzeuge berichtet von Massengräbern nach schweren Erdbeben

+++ 16.15 Uhr: Im Norden von Syrien heben Anwohner nach dem verheerenden Erdbeben im Grenzgebiet zur Türkei offenbar Massengräber aus. Das berichtet ein Augenzeuge der Deutschen Presse-Agentur. Auch in den sozialen Netzwerken verbreiten sich Videos, die zeigen sollen, wie Dutzende Menschen Massengräber schaufeln. In dem Bürgerkriegsland sind zum Teil ganze Häuserreihen in sich zusammengefallen. In Syrien starben bei den schweren Erdbeben mindestens Hunderte Menschen, in der Türkei mehr als 1000.

+++ 15.24 Uhr: Mehrere bekannte Personen aus Deutschland haben sich zum Zeitpunkt des Erdbebens in dem Gefahrengebiet aufgehalten. So zählt der ehemalige Hannover-Profi Baris Basdas zu den Verletzten, wie sein Manager bestätigte. Auch die Linken-Chefin Janine Wissler befand sich im Osten der Türkei, als dort das erste Erdbeben stattfand. „Ich bin aus dem Schlaf gerissen worden, es war ein sehr, sehr heftiges und langes Beben“, sagte sie. Verletzungen hat sie nicht mit davongetragen. Die Zahl der Todesopfer in der Türkei und in Syrien stieg derweil auf über 1900.

Erbeben-Katastrophe in Türkei und Syrien: Deutschland kündigt Soforthilfen an

+++ 14.22 Uhr: Nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erste Soforthilfen angekündigt. „Das Technische Hilfswerk kann Camps mit Notunterkünften und Wasseraufbereitungs-Einheiten bereitstellen“, erklärte Faeser am Montag in Berlin. Auch „Hilfslieferungen mit Notstromaggregaten, Zelten und Decken bereitet das THW bereits vor und stimmt sich auf meine Bitte hin bereits eng mit dem türkischen Zivilschutz ab“.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte vor Journalisten, bisher gebe es noch keine Hinweise auf deutsche Opfer. Allerdings sei die Lage „noch sehr stark im Fluss“.

Schweres Erdbeben in der Türkei und Syrien: Zahl der Todesopfer steigt auf über 1500

+++ 12.58 Uhr: Nach den schweren Erdbeben, die am Montag die Türkei und Syrien erschüttert haben, sind Rettungsteams aus zehn EU-Ländern auf dem Weg. Das geht aus einem gemeinsamen Statement vom Außenbeauftragten Josep Borell und dem Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarčič, hervor. Die Teams kommen unter anderem aus Frankreich, Griechenland, Ungarn, den Niederlanden und Polen. Viele weitere Länder haben zudem Hilfe angeboten, darunter auch die Ukraine, wie Außenminister Dmytro Kuleba auf Twitter mitteilte. Die Zahl der Todesopfer ist mittlerweile auf über 1500 angestiegen.

Weiteres Erdbeben erschüttert die Türkei: Zahl der Toten steigt auf 1400

+++ 12.17 Uhr: In Syrien ist die Zahl der Todesopfer infolge der heftigen Erdbeben auf 547 gestiegen. Das berichtete der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh im syrischen Staatsfernsehen. Die Gesamtzahl der Toten in Syrien und der Türkei liegt somit bei über 1400. Angaben über Opfer infolge des weiteren Erdbebens in der Türkei am Mittag gibt es noch nicht.

+++ 11.55 Uhr: Ein weiteres Erdbeben der Stärke 7,5 hat die Südosttürkei erschüttert. Das Epizentrum habe in der Provinz Kahramanmaras gelegen, meldete die Erdbebenwarte Kandilli in Istanbul am Montag.

Erdbeben in Türkei und Syrien: Zahl der Toten steigt auf 1200

+++ 11.44 Uhr: Die internationale Gemeinschaft hat infolge des heftigen Erdbebens in der syrisch-türkischen-Grenzregion Hilfe angekündigt. So sei die Nato dabei, Unterstützung für den Partner Türkei zu organisieren, schrieb Generalsekretär Stoltenberg auf Twitter. Er stehe dafür in Kontakt mit Präsident Erdogan. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte Hilfe für die Menschen in Syrien und der Türkei an. „Europas Unterstützung ist schon auf dem Weg und wir stehen bereit, um auf jeder möglichen Weise zu helfen“, schrieb sie, ebenfalls auf Twitter.

+++ 11.26 Uhr: Die Zahl der Toten infolge des Erdbebens in der türkisch-syrischen-Grenzregion soll allein in der Türkei bei 912 liegen. Das teilte Präsident Recep Tayyip Erdoğan mit. Die Gesamtzahl der Opfer liegt demnach bei mehr als 1200, da bereits zuvor mindestens 300 Tote in Syrien gemeldet wurden.

Erdbeben in Türkei und Syrien: Mindestens 1700 Gebäude eingestürzt

+++ 10.43 Uhr: Nachdem das Erdbeben in der Türkei und in Syrien die schwerste Zerstörung in der Nacht hinterlassen hat, stürzen offenbar immer noch Gebäude ein. So zeigen Aufnahmen in den sozialen Medien, wie ein Haus auf türkischem Boden bei Tageslicht in sich zusammenbricht. Noch kurz zuvor befanden sich Menschen und Fahrzeuge vor dem Gebäude. Als der Einsturz beginnt, rennt die Menge panisch davon.

+++ 10.02 Uhr: Bei dem katastrophalen Erdbeben in der Grenzregion von Syrien und der Türkei sind mindestens 1700 Gebäude auf türkischem Boden eingestürzt. Das Beben sei in zehn Provinzen zu spüren gewesen, sagte Vize-Präsident Fuat Oktay am Montag. Unter den eingestürzten Gebäuden sei neben Wohnhäusern auch ein Krankenhaus in der Stadt Iskenderun. In Gaziantep stürzte der Zeitung Hürriyet zufolge eine historische Burg ein. Die Zahl der Toten stieg unterdessen auf mehr als 630.

Erbeben in der Türkei und Syrien: Zahl der Toten steigt auf 600

+++ 8.44 Uhr: Nach offiziellen Angaben ist die Zahl der Toten nach dem Erdbeben in der Türkei auf mehr als 600 gestiegen. In der Türkei wurden am Morgen laut Vizepräsident Fuat Oktay 284 Opfer gezählt. Mehr als 2000 Menschen seien verletzt worden. Für Syrien nannte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh im Staatsfernsehen 230 Tote und mehr als 600 Verletzte in mehreren Provinzen. Die Hilfsorganisation SAMS, die in von Rebellen kontrollierten Gegenden in Syrien arbeitet, meldete mehr als 100 weitere Todesopfer.

+++ 8.20 Uhr: Bei dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind nach offiziellen Angaben alleine in der Türkei 284 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 2000 Menschen seien verletzt worden, sagte Vizepräsident Fuat Oktay am Montag.

Mehr als 280 Tote nach Erdbeben alleine in der Türkei - Mindestens 300 Tote in Syrien

+++ 8.00 Uhr: Bei dem schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion sind in Syrien nach Angaben der Hilfsorganisation SAMS mindestens 91 weitere Menschen ums Leben gekommen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer allein in Syrien auf mehr als 300.

In von der Regierung beherrschten Gebieten in Syrien kamen nach offiziellen Angaben zudem mindestens 237 Menschen ums Leben. Mehr als 600 Menschen seien verletzt worden, sagte der stellvertretende Gesundheitsminister Ahmed Dhamirijeh dem Staatsfernsehen.

Türkei und Syrien: Erdbeben im Grenzgebiet mit zahlreichen Toten

Erstmeldung, am Montag, 8.00 Uhr: Gaziantep - Bei dem schweren Erdbeben in Gaziantep im Südosten der Türkei am Montagmorgen hat es zahlreiche Tote gegeben. Im türkisch-syrischen Grenzgebiet starben nach offiziellen Angaben alleine im Norden Syriens mindestens 111 Menschen. Es seien 111 Tote und 516 Verletzte in den Provinzen Aleppo, Latakia und Tartus festgestellt worden, erklärte das syrische Gesundheitsministerium am Montag. Das Beben der Stärke 7,8 hatte sein Epizentrum im Südosten der Türkei, nahe der Grenze zu Syrien. Türkische Behörden meldeten mindestens 76 Tote.

Die US-Erdbebenwarte USGS hatte die Stärke des Bebens in der Nähe von Gaziantep mit 7,8 angegeben. Laut der türkischen staatlichen Katastrophenschutzbehörde AFAD hatte das Beben eine Stärke von 7,4.

Erdbeben im Südosten der Türkei: Stärkstes Beben seit Jahrzehnten

Nach Angaben des USGS ereignete sich 15 Minuten später ein weiteres Beben der Stärke 6,7. In Onlinediensten veröffentlichte Bilder zeigten zerstörte Gebäude in mehreren Städten im Südosten der Türkei. In der Türkei sind nach Angaben des Innenministers mehrere Provinzen betroffen. Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan schrieb auf Twitter, „wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam in kürzester Zeit und mit möglichst geringem Schaden überstehen“. Die Menschen werden aufgefordert, sich im Freien aufzuhalten.

Die Türkei liegt in einer der aktivsten Erdbebenregionen der Welt. 1999 waren bei einem Beben der Stärke 7,4 in Düzce im Norden mehr als 17.000 Menschen ums Leben gekommen. Das aktuelle Erdbeben gilt schon am frühen Morgen als eines der stärksten in den letzten Jahrzehnten.

Erst vor Kurzem hatte ein Erdbeben den Nordwesten der Türkei erschüttert. Auch in Istanbul waren Stöße zu spüren. (ktho/vbu/AFP/dpa)