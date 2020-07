Heimlich geschossenes U-Bahn-Foto aus New York geht viral - neun Jahre später folgt Auflösung

Ein New Yorker schießt ein Foto in der U-Bahn. Darauf zu sehen: zwei komplett unterschiedliche Männer. Jetzt kommt die ganze Geschichte raus.

Der New Yorker Jason Feifer fotografiert im Jahr 2011 zwei Männer in der U-Bahn.

Der Schnappschuss mit den beiden Musik hörenden Personen geht danach viral.

Unglaubliche neun Jahre später erfährt Feifer von der besonderen Beziehung der beiden.

New York - Der französische Film „Ziemlich beste Freunde“ war im Jahr 2012 ein Kassenschlager - auch hier bei uns in Deutschland. Darin werden zwei komplett unterschiedliche Männer im Verlauf des Films zu besten Freunden. Der eine sitzt im Rollstuhl, ist weiß und wohlhabend. Der andere stammt aus dem Senegal, ist schwarz und gehört der gesellschaftlichen Unterschicht an. Kein Grund aber für die beiden, um keine besondere Freundschaft aufzubauen.

Jetzt schreibt das echte Leben durchaus andere Geschichten. Dass Film und Realität nicht immer komplett aneinander vorbeilaufen müssen, zeigt die Geschichte von Jason Feifer.

New Yorker schießt heimlich U-Bahn-Foto - und erhält neun Jahre später Erklärung für Schnappschuss

Es war im Jahr 2011, in einer U-Bahn, als der New Yorker Feifer zwei besondere Männer entdeckte. Die beiden saßen nebeneinander, der eine schwarz, der andere weiß. Beide sprachen kein Wort miteinander, hörten aber zusammen Musik, indem sie sich Kopfhörer teilten. Feifer gefiel die Situation, er hielt sie in einem Handy-Schnappschuss fest. „Sie sahen so unterschiedlich aus, aber es war so ein besonderer, kurzer Moment“, so der Journalist gegenüber der New York Post.

I took this photo 9 years ago, and it's gone viral a few times. I always wondered: What's going on? And what are they listening to?



Finally, I have answers—and these guys are so thoughtful about how different people can find common ground. Hear them here https://t.co/3m4q9bhTmu pic.twitter.com/i7wYdUO1Rh — Jason Feifer (@heyfeifer) June 26, 2020

Feifer brachte das Foto über Social Media in Umlauf, der Schnappschuss sollte sofort viral gehen. 2016 zum US-Wahlkampf postete er das Bild der zwei ungleichen Männer erneut, doch was jetzt passierte, damit hätte er niemals gerechnet.

New York: U-Bahn-Foto geht viral - nach neun Jahren bekommt Fotograf endlich eine Antwort

Nach neun Jahren war es ihm doch tatsächlich gelungen, die Identität der beiden so ungleichen Männer herauszufinden. Im Zuge der Unruhen* nach dem Tod von George Floyd postete er sein Foto erneut - dieses Mal auf Instagram*. „Die Schönheit von New York liegt darin, dass die Stadt so voller Unterschiede ist. Es passieren hier so viele tolle Momente, die es sonst nirgendwo gibt“, so der Hobby-Fotograf.

Der Freund eines Followers* war es dann, der einen der beiden Männer auf dem Foto wiedererkannte. „Ich hatte bis vor ein paar Tagen keine Ahnung, dass solch ein Bild existiert“, erzählt einer der beiden Unbekannten, Matt McDonnell. „Es war unglaublich, zu wissen, dass jemand diesen Schnappschuss gemacht hat.“

New York: Neun Jahre nach U-Bahn-Foto - Fotograf findet Unbekannte

McDonnell und der zweite Unbekannte, Danny “Rokit” Nieves, kennen sich seit ihrer Studienzeit. Die beiden haben nämlich eine gemeinsame Leidenschaft: HipHop aus den 90ern. Am Tag, als der heimliche Schnappschuss aufgenommen wurde, hatte der weiße McDonnell seinem schwarzen Freund Songs auf seinem Handy vorgespielt.

Das Foto sei „eine tolle Erinnerung, dass die Hautfarbe einen Menschen nicht definiert. In New York ist das völlig normal. Unser Nachbar schaut eben anders aus als wir“, erzählt McDonnell, der im Bereich Marketing arbeitet. Sein Freund Nieves ist Breakdancer. Und dennoch sind die beiden ziemlich beste Freunde.

Auch für Hobbyfotograf Feifer schließt sich nach neun Jahren der Kreis. Er hat die Geschichte mit den beiden gar nicht mehr so unbekannten Männer in seinem Podcast besprochen. „Es war nur ein so kleiner Moment, der aber doch so bedeutend war. Es hat gezeigt, wie unsere Welt funktionieren sollte.“

