TikTok-Video geht viral: Frau aus New York macht unheimliche Entdeckung

Frankfurt/New York - Eine Frau aus New York City an der Ostküste der USA friert in ihrer Wohnung. Das ist zu dieser Jahreszeit nichts Außergewöhnliches. Eigentlich. Denn was Samantha Hartsoe in ihren eigenen vier Wänden in New York erlebte, erinnert aber vielmehr an den Anfang eines gruseligen Hollywood-Streifens. Als sie merkt, dass auch das Hochdrehen der Heizung nicht gegen die Kälte und den permanenten unangenehmen Luftzug hilft, macht sie eine beunruhigende Entdeckung. In einer Videoserie mit mehreren kurzen Clips, die sie später auf TikTok mit ihren Followern teilte, hält sie die Lösung des Rätsels fest.

In dem Video, das die Frau via TikTok verbreitete, ist zu sehen, wie sie zunächst über die Kälte in ihrer Wohnung klagt. Sie stellt fest, dass der unangenehme Luftzug aber nicht von den Fenstern oder der Wohnungstür kommt, sondern aus dem Badezimmer. Genauer gesagt spürt sie den Luftzug an den Rändern ihres Badezimmerspiegels, der sich dazu locker bewegen lässt. Als sie beschließt, der Sache gemeinsam mit zwei Freunden nachzugehen und den Spiegel von der Wand zu entfernen, gerät sie ins Staunen.

Stadt New York City Bundesstaat New York Einwohner (Metropolregion) 19.979.477 Bevölkerungsdichte 10.561 Einwohner pro Quadratkilometer Bürgermeister Bill de Blasio (Demokrat) Anzahl der Wohnungen etwa 3,3 Millionen

Wohnung in New York: Frau entdeckt geheimnisvolles Loch hinter ihrem Badezimmerspiegel

In der Wand befindet sich ein Loch. So groß, dass man gerade so hindurchklettern könnte. Zögerlich hält die Frau aus New York die Kamera hinter die Wand und stellt fest: „Dahinter ist ein Raum.“ Samantha Hartsoe wirkt beunruhigt aber neugierig. „Ich brauche mehr Antworten. Ich muss da reingehen und herausfinden, was sich auf der anderen Seite meines Badezimmers befindet“, sagt sie in dem Video, das sie später auf TikTok veröffentlichte. Ein Freund der Frau fragt: „Was, wenn dort jemand wohnt?“

Bewaffnet mit einer Stirnlampe, einer Atemschutzmaske und einem Hammer klettert sie mühevoll durch das Loch und stürzt sich in das hollywoodreife Abenteuer. Auf der anderen Seite ihrer Badezimmerwand befindet sich aber nicht bloß ein Raum, sondern eine ganze Wohnung. Hartsoe sieht sich um, und stellt fest, dass diese leer steht. Allerdings liegen Müllsäcke und Pappkartons herum. An manchen Stellen wirkt die Wohnung eher wie eine Baustelle. Rohre, Anschlüsse und Leitungen sind freigelegt. Eine herumstehende Wasserflasche lässt sie sogar vermuten, dass dort noch vor nicht allzu langer Zeit jemand gelebt haben könnte.

+ Eine Frau hat in ihrer Wohnung in New York City eine mysteriöse Entdeckung gemacht. (Symbolbild) © Mark Lennihan/dpa

Frau entdeckt mysteriöse Wohnung hinter ihrem Spiegel: Das Video geht bei TikTok viral

Im Netz gingen die spannenden Clips von Samantha Hartsoe schnell viral. Über zehn Millionen Menschen haben diese bei TikTok inzwischen gesehen. Im letzten Teil der Videos gibt die Frau aus New York City im Übrigen bekannt, auf jeden Fall ihren Vermieter verständigen zu wollen. Außerdem kündigt sie an, ihren Badezimmerspiegel fester an der Wand verankern zu wollen.

Neben den vielen Klicks gab es auch einige Reaktionen unter dem Video bei TikTok. Ein User kommentierte: „Als New Yorker ist mein erster Gedanke: wow, extra Stauraum“. Damit spielte er humorvoll auf den umkämpften und völlig überteuerten Wohnungsmarkt im „Big Apple“ an. Ein Problem, mit dem auch viele Mieter in der Mainmetropole Frankfurt bestens vertraut sind, wo das Risiko einer Immobilienblase* noch größer ist, als in New York. (Yannick Wenig) *fnp.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

