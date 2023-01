Neuseeland-Metropole Auckland unter Wasser: „Furchterregende“ Bilder – Flughafen überflutet

Von: Patrick Huljina

Auckland – die größte Stadt Neuseelands – steht zu großen Teilen unter Wasser. Massive Regenfälle brechen über die Metropole herein. Der Notstand wurde ausgerufen.

Auckland - In Neuseeland ist derzeit Sommer, aber in Auckland regnet es ohne Pause. Nach massiven Regenfällen stehen weite Teile der größten Stadt des Landes unter Wasser. Die 1,6 Millionen Einwohner der Metropole auf der Nordinsel Neuseelands wurden vom Zivilschutz aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen und sich auf mögliche Evakuierungen vorzubereiten. Am Freitagabend (Ortszeit) wurde der Notstand für die Region ausgerufen.

Flut in Auckland: So viel Regen an einem Tag, wie sonst im gesamten Sommer

„Es ist möglich, dass Teile von Auckland an einem einzigen Tag so viel Regen erleben werden, wie sonst im gesamten Sommer“, schrieb das Nationale Forschungsinstitut NIWA auf Twitter. In einigen Gebieten der Stadt sei innerhalb von 15 Stunden 80 Prozent der Niederschlagsmenge gefallen, die sonst im ganzen Sommer gemessen werde. Besonders betroffen vom extremen Wetter waren demnach die Vororte Kumeu und Albany.

Auckland steht unter Wasser: Rettungskräfte bringen Anwohner in Sicherheit. © Hayden Woodward/dpa

Die Feuerwehr war mit Kajaks und Jetskis im Einsatz, um Menschen aus ihren Häusern zu retten. Ein geplantes Konzert von Weltstar Elton John im Mount Smart Stadium wurde kurz vor dem Start aus Sicherheitsgründen abgesagt. 40.000 Fans mussten aufgrund des Wetters enttäuscht und völlig durchnässt den Heimweg antreten.

Auckland unter Wasser: Flughafen überschwemmt – Notstand ausgerufen

Große Teile des Flughafens der neuseeländischen Metropole wurden durch die Regenfälle überflutet. Passagiere wurden aufgefordert, nicht mehr zum Terminal für internationale Flüge zu kommen, da das Gebäude überschwemmt war.

In einigen Teilen von Auckland fiel der Strom aus. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt. In den sozialen Medien kursieren Videos von reißenden Flüssen in den Straßen und Autos, die in den Fluten treiben. Augenzeugen berichten vom schlimmsten Hochwasser, das sie je erlebt hätten.

Neuseeland: „Furchterregende“ Bilder aus Auckland – weiterer Regen in der Nacht erwartet

Die neuseelaändische Grünen-Politikerin Golriz Ghahraman twitterte, die Szenen, die sich in den Überschwemmungsgebieten abspielten, seien „furchterregend“ und betonte: „Das ist es, was wir wegen der Klimakrise immer wieder rund um den Globus erleben werden, bis wir sie in der Politik und in unserem Handeln ernst nehmen.“ In den vergangenen Monaten wurde auch das Nachbarland Australien immer wieder von heftigen Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht.

Aucklands Bürgermeister Wayne Brown sagte dem Sender Radio New Zealand: „Der Regen muss aufhören, das ist das Hauptproblem.“ Doch die Prognosen sind schlecht: Für die Nacht wurde in der Metropole weiterer Regen erwartet. (ph/dpa)