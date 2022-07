Neunjährige getötet: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Blumen im englischen Boston der Nähe des Tatorts, wo ein neunjähriges Mädchen an den Folgen einer mutmaßlichen Stichverletzung starb. © Joe Giddens/PA Wire/dpa

In der ostenglischen Hafenstadt Boston wurde am Donnerstag ein ganz junges Mädchen ermordet. Jetzt gibt es eine Festnahme.

Boston - Nach der Tötung eines neunjährigen Mädchens in England hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 22-Jährige sei in einem Park der ostenglischen Hafenstadt Boston gefasst worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Zuvor hatte sie mit Aufnahmen von Überwachungskameras nach einem Mann gesucht.

Die Polizei dankte der Bevölkerung für die Hilfe. Eigene Ermittlungen sowie Hinweise hätten zu der Festnahme geführt, hieß es. „Wir suchen keine anderen Personen im Zusammenhang mit diesem Fall.“ Zuvor waren zwei Menschen, die im Zusammenhang mit dem Fall festgenommen worden waren, wieder auf freien Fuß gekommen.

Das Mädchen war am frühen Donnerstagabend in einer ruhigen Straße im Zentrum von Boston erstochen worden. Wie die Zeitung „Times“ am Samstag berichtete, hatte das Kind mit seiner jüngeren Schwester gespielt, als es angegriffen wurde. Die Mutter habe die Tat aus einem Café heraus gesehen, berichtete die Zeitung „The Sun“. Das Blatt schrieb, ein mögliches Motiv sei, dass der mutmaßliche Täter von der Mutter, die Chefin einer Personalagentur sei, Geld für Fabrikarbeit gefordert habe. Der Fall löste landesweit Entsetzen aus, Innenministerin Priti Patel zeigte sich schockiert. dpa