Viele Tote bei schwerem Erdbeben in Indonesien - kleiner Tsunami 

Ein neues starkes Erdbeben hat am Sonntag die indonesische Insel Lombok erschüttert. Es gab viele Tote.

Jakarta - Bei dem Erdbeben auf der indonesischen Urlaubsinsel Lombok sind am Sonntag mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen und dutzende weitere verletzt worden. Unter den Toten sei auch ein einjähriges Kind, sagte ein Sprecher der Rettungskräfte. Nur eine Woche nach dem schweren Erdbeben auf Lombok hatte es auf der indonesischen Insel erneut heftig gebebt. An der Nordküste wurde am Sonntag ein kleiner Tsunami von 13 Zentimetern Höhe entdeckt, ein weiterer bildete sich vor der östlichen Nachbarinsel Sumbawa. Das Beben hatte eine Stärke von 7,0. Lokale Medien berichteten von Gebäudeschäden auf Lombok und der westlichen Nachbarinsel Bali.

Zahlreiche Nachbeben zu spüren

Das Zentrum des Bebens lag rund 18 Kilometer nordöstlich von Lombok in 15 Kilometern Tiefe. Es folgten zahlreiche Nachbeben. Der Katastrophenschutz rief die Bevölkerung auf, Meeresküste und Flussufer zu meiden. Am Abend wurde die Tsunami-Warnung wieder aufgehoben.

Die Insel war erst vor einer Woche von einem Erdbeben erschüttert worden. Dabei wurden 16 Menschen getötet. Dutzende ausländische Wanderer saßen zeitweilig in den Bergen fest. Twitternutzer wie US-Model Chrissy Teigen berichteten am Sonntag, das neue Beben sei auch auf der westlich von Lombok gelegenen Insel Bali stark zu spüren gewesen.

Bali. Trembling. So long. — christine teigen (@chrissyteigen) 5. August 2018

dpa