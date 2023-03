Netz rätselt über optische Täuschung – im Video

Von: Sina Alonso Garcia

Wo verschwinden die Motorradfahrer nur hin? © TikTok/lachmalstift

Auf TikTok geht derzeit ein Clip viral, der die Betrachter stutzig macht. Das Video zeigt einige Motorradfahrer, die plötzlich von einer Straße in Ohio verschwinden. Was steckt dahinter?

Ohio - „Wie lange hast du gebraucht, um es zu verstehen?“ Mit dieser Frage wendet sich der Nutzer lachmalstift an seine Follower auf TikTok. Tatsächlich lässt sich die Szene in dem von ihm geposteten Clip zunächst nicht eindeutig entschlüsseln. Der Fokus liegt auf einer vielbefahrenen Straße in Ohio. Dort scheinen einige Motorradfahrer wie von Zauberhand von einer Brücke zu verschwinden.

Mehr als 4,1 Millionen mal wurde der Clip bereits aufgerufen (Stand 21. März, 14.21 Uhr), mehr als 5.000 mal kommentiert. Einige Nutzer mussten offenbar sehr lange nachdenken, um das Rätsel zu lösen. Wie viele schreiben, hätten sie die Täuschung auch nach mehrmaligem Hinsehen nicht verstanden. „Mein Gehirn hat einen Kurzschluss“, heißt es in den Kommentaren. Oder: „Das ist der Beweis: Wir leben in einer Matrix.“

Virales Video: Die Erklärung hinter der optischen Täuschung

Für alle, die es immer noch nicht verstanden haben, liefern einige Nutzer in den Kommentaren die Auflösung. „Oh mein Gott, das ist ein Balkon – das ist so eine verwirrende Perspektive“, schreibt ein User. Tatsächlich scheint es die einzige logische Erklärung für die wundersame Szene zu sein, dass die Motorräder nicht über eine Brücke fahren, sondern auf einer normalen Straße. Der Winkel des Videos ist so gewählt, dass man nicht sofort erkennt, dass der Kameramann wohl von einem Hochhaus herunter auf einen großen Balkon filmt. Hinter dieser Perspektive verschwinden die Verkehrsteilnehmer.

