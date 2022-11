Natürlich gezeugtes Elefantenbaby im Melbourne Zoo geboren

Eine vom Zoo von Melbourne zur Verfügung gestellte Aufnahme zeigt ein Elefantenkalb. Die Elefantenmama Dokkoon brachte nach 22-monatiger Schwangerschaft ein gesundes Kalb zu Welt. © Zoos Victoria/ZOOS VICTORIA/AAP/dpa

So ohne weiteres bringen Elefanten in Gefangenschaft keinen Nachwuchs auf die Welt. Um so größer ist die Freude nun im Zoo von Melbourne. Einen Namen hat der kleine Dickhäuter allerdings noch nicht.

Melbourne - Der Zoo von Melbourne hat süßen Nachwuchs bekommen: In der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) brachte Elefantenkuh Dokkoon nach 22-monatiger Schwangerschaft ein gesundes Kalb zu Welt. Das Besondere: Es ist der erste Mini-Dickhäuter, der innerhalb der Herde asiatischer Elefanten natürlich gezeugt wurde, wie die australische Zeitung „The Age“ unter Berufung auf den Zoo berichtete. Vater Luk Chai stammt eigentlich aus dem Taronga Western Plains Zoo in der Stadt Dubbo und war 2020 nach Melbourne gebracht worden.

„Es ist eine große Freude, dieses wunderschöne Elefantenkalb in unserer Herde willkommen zu heißen und Zeuge seiner ersten Interaktionen mit seiner Mutter und anderen Mitgliedern der Herde zu werden“, sagte eine Sprecherin des Tierparks. „Wir geben Mutter und Kalb die Zeit und den Raum, die sie brauchen, um ihre Beziehung zueinander und zur Herde zu entwickeln.“

Der kleine Elefant wird erst in den nächsten Wochen einen Namen bekommen. Der Öffentlichkeit soll das niedliche Rüsseltier dann vorgestellt werden, „wenn die Mama und das Baby dazu bereit sind“. Der Zoo erwartet weiteren Nachwuchs in den nächsten Monaten: Auch die Elefantenkühe Num Oi und Mali sind schwanger. 2024 soll die ganze Herde in den Werribee Open Range Zoo südwestlich von Melbourne umgesiedelt werden, wo ein 21 Hektar großes Gelände auf sie wartet. dpa