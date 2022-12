Nasa-Raumkapsel „Orion“ steht vor ihrer größten Prüfung

Von: Tanja Banner

Die Nasa-Raumkapsel „Orion“ ist um den Mond geflogen und hat dabei den Mond und die Erde fotografiert. Nun kehrt das Raumschiff zur Erde zurück. © IMAGO/NASA

Die Raumsonde „Orion“ kehrt vom Mond zurück und soll am Sonntag im Pazifik landen. Dabei will die Nasa ein neues Landemanöver testen.

San Diego – Die Raumsonde „Orion“ hat eine lange Reise hinter sich: Am 16. November wurde sie von einer SLS-Rakete der US-Raumfahrtorganisation Nasa ins All geschossen. Seitdem ist sie durch den Weltraum geflogen, hat den Mond umkreist und ist seiner Oberfläche bis auf 80 Kilometer nahegekommen. „Orion“ hat dabei einen Rekord aufgestellt: Mit 432.000 Kilometern war die Raumsonde so weit von der Erde entfernt wie noch kein für Menschen zertifiziertes Raumschiff zuvor. Bisheriger Rekordhalter war die Mission „Apollo 13“, die den Mond nicht erreichte, dafür aber 401.056 Kilometer von der Erde entfernt war.

Vor einigen Tagen hat sich die Raumkapsel „Orion“ bereits vom Mond verabschiedet und befindet sich auf dem Rückflug zur Erde. Bisher ist die Mission „Artemis 1“ ein großer Erfolg für die Nasa, doch ein letzter, kritischer Meilenstein steht noch bevor: „Orion“ muss erfolgreich landen. Geplant ist, dass die Kapsel am Sonntag (11. Dezember) gegen 18.40 Uhr (MEZ) etwa 50 bis 60 Seemeilen (ca. 90-110 Kilometer) vor der Küste von San Diego im Pazifik wassert.

Nasa-Raumkapsel „Orion“ kehrt vom Mond zurück

Dieser Meilenstein muss gelingen – schließlich soll beim nächsten Flug einer „Orion“-Kapsel erstmals eine menschliche Crew an Bord sein. Die Kapsel der Mission „Artemis 1“ ist hat zwei weibliche Astronauten-Dummys an Bord und ist die Generalprobe für den ersten Flug mit Crew zum Mond.

Aus dem Weltall auf die Erde zurückzukehren, ist auf den ersten Blick relativ einfach: Die Kapsel fällt einfach nach unten, in Richtung Erde, wird von Fallschirmen abgebremst und landet im Wasser, wo ein Schiff wartet, um die Raumkapsel einzusammeln. Doch ganz so einfach ist es natürlich nicht – unter anderem, weil gewaltige Geschwindigkeiten und Temperaturen im Spiel sind: Die Raumkapsel bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 40.200 Kilometern pro Stunde und muss abgebremst werden. Dabei dringt sie in die Erdatmosphäre ein, wobei ihr Hitzeschild einer Temperatur von bis zu 2760 Grad Celsius standhalten muss.

Orion-Raumkapsel Name: Orion MPCV (Multi-Purpose Crew Vehicle) Besatzung: bis zu 4 Personen Durchmesser: etwa 5 Meter Höhe: etwa 3,3 Meter Erstflug: 5. Dezember 2014 (Testflug ohne Crew) Trägerrakete: Space Launch System (SLS) der Nasa

„Orion“-Raumkapsel der Nasa muss ein „Schlüsselloch am Himmel“ erwischen

Wenn ein Raumschiff vom Mond zur Erde zurückkehrt, muss es außerdem ein ganz bestimmtes „Fenster“ in der Erdatmosphäre erwischen, um sicher hindurchzukommen – eine Art „Schlüsselloch am Himmel“, wie es Time nennt. Dieses Schlüsselloch ist etwa 24 Kilometer breit.

Erwischt „Orion“ das richtige Fenster nicht und dringt in einem zu steilen Winkel in die Atmosphäre ein, übersteht das Raumschiff die Hitze beim Wiedereintritt nicht. Ist der Winkel dagegen zu flach, wird die Kapsel zurück ins Weltall abgelenkt. 24 Kilometer klingen nach einem großen Ziel, das man kaum verfehlen kann, doch ein Vergleich von Time zeigt, wie klein es eigentlich ist: Angenommen, die Erde hat die Größe eines Basketballs, der Mond die Größe eines Baseballs und ist 6,7 Meter vom Basketball entfernt – dann wäre das Zielfenster so breit, wie ein Blatt Papier dick ist.

Erwischt die Raumkapsel das perfekte Fenster, wird die Landung trotzdem unangenehm für Menschen: Alle „Apollo“-Missionen haben es geschafft – anschließend mussten die Crews 6,8 G (die 6,8-fache Erdanziehungskraft) über sich ergehen lassen. Um die G-Kräfte für künftige Astronautinnen und Astronauten zu verringern, will die Nasa bei der „Orion“-Landung ein neues Manöver testen. Das sogenannte „skip entry“-Manöver soll dafür sorgen, dass die Crew an Bord nur noch maximal 4 G ertragen muss.

„Skip entry“ ist keine neue Idee, sie war tatsächlich schon zu Zeiten der „Apollo“-Missionen bekannt. Damals wäre es jedoch zu riskant gewesen. Heute können Computer das Manöver wieder und wieder durchrechnen – und knapp 50 Jahre nachdem die letzten Menschen vom Mond zurückgekehrt sind, wird es nun mit „Orion“ erstmals getestet. (tab)