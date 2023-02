Nach Schüssen nahe Schule: Unterricht wird abgebrochen

Teilen

Polizisten sperren in Bramsche die Straße ab, nachdem zwei Menschen von Schüssen verletzt worden waren. © Festim Beqiri/TV7News/dpa

Am frühen Morgen fielen in der Nähe einer Grundschule in Bramsche Schüsse. Ist die Gefahr gebannt?

Bramsche - Nach Schüssen nahe einer Grundschule im niedersächsischen Bramsche soll der Unterricht dort gegen Mittag abgebrochen werden. Das teilte ein Sprecher der Polizei Osnabrück auf Nachfrage mit. Schülerinnen und Schüler sollen abgeholt werden. Dazu sollen Busse bereitgestellt werden.

Der Sprecher betonte, dass die Schüsse nicht auf dem Gelände der Schule gefallen seien. Es bestehe auch keine Gefahr für die Öffentlichkeit.

Nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand hat ein Mann sich und einen weiteren Menschen mit Schüssen schwer verletzt. Laut Angaben der Polizei befinden sich die beiden Verletzten, 16 und 81 Jahre alt, in Lebensgefahr. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Die Schüsse sind nach Angaben der Polizei auf einem Grundstück nahe der Schule am Dienstag etwa gegen 7.30 Uhr gefallen. Schüler und Lehrer, die den Vorfall mitbekamen, werden von Seelsorgern betreut. dpa