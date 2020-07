Mysteriöses Foto: Monströse Tier-Kreatur so groß wie ein Mensch! Twitter-User entsetzt – „Was zur Hölle ist das?“

Auf Twitter ist ein Foto von einer lebensgroßen Fledermaus aufgetaucht. Das groteske Bild verbreitet sich immer weiter im Netz. Menschen weltweit rätseln, was es mit dem monströsen Flughund auf sich hat.

Manila - Diese Kreatur sieht aus wie eine Mischung aus Vampir, Batman und Flughund: Das schaurige Bild, das sich da gerade im Netz verbreitet, bringt Twitter-User weltweit in Aufruhr, berichtet 24hamburg.de. Es zeigt eine monströse schwarze Fledermaus, die in zusammengefalteter Position kopfüber von einem Dach hängt. Das Tier wirkt dabei so groß wie ein Mensch.

Auf Twitter wurde das Foto bereits über 100.000 mal geteilt und User kommentieren ihre Retweets entsetzt: „Was zur Hölle ist das für eine Hexerei?“, „Ist das echt?“, „Das ist Furcht erregend“. Um ein Fake handelt sich es bei dem Bild nicht - jedoch liefert Alex, der das Bild auf Twitter postete, eine Erklärung für das überdimensional wirkende Tier*. Eine andere außergewöhnliche Tier-Sichtung ereignete sich im April in der Nähe von Kiel. 24hamburg.de berichtete darüber, welches seltene Lebewesen* Ostsee-Urlauber an der Eckernförder Bucht entdeckten. * 24hamburg.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerkes.