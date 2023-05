Mutter und zwei Kinder in NRW getötet - Vater festgenommen

Bewaffnete Polizisten im Einsatz in Herten. © Marc Gruber/7aktuell.de/dpa

Polizisten finden in einer Wohnung die Leichen einer Frau und ihrer beiden Töchter. Der Vater der Kinder wird festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt.

Herten - Eine Mutter und ihre beiden Kinder sind tot in ihrer Wohnung im nordrhein-westfälischen Herten gefunden worden. Polizisten fanden die 37-Jährige und ihre fünf und acht Jahre alten Töchter am Dienstagabend, wie die Polizei Recklinghausen und die Staatsanwaltschaft Bochum am Mittwoch mitteilten. Die genaue Todesursache stehe noch nicht fest, eine Mordkommission ermittle.

Der 35 Jahre alte Lebensgefährte und Vater sei nicht zu Hause angetroffen worden. Er sei „nach intensiven Suchmaßnahmen“ am frühen Morgen in Marl festgenommen worden. Es werde geprüft, ob er für die Tat verantwortlich sei.

Eine Bekannte hatte die Polizei informiert, weil die türkische Familie länger nicht mehr erreichbar gewesen sei. Daraufhin fuhren Beamte zu der Wohnung und fanden die Toten. Eine Obduktion der Leichen soll Aufschluss über die Todesursache geben. dpa