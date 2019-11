Mutter sucht nach verschwundener Tochter - da sieht sie diese plötzlich in schockierendem TV-Beitrag

Eine Mutter aus den USA vermisste ihre Tochter und sah plötzlich einen schockierenden TV-Beitrag über sie. Dann gab es eine positive und eine negative Wende.

Eine Mutter fand ihre verschwundene Tochter durch einen Bericht im Fernsehen wieder.

Die Tochter war wegen ihrer Drogensucht aus ihrem Zuhause verschwunden.

Nach der Wiedervereinigung kam es erneut zu Problemen.

Die Suche nach ihrer Tochter war für die Amerikanerin Jill Rosenow eine emotionale Achterbahn. Wie das Nachrichtenportal „valleynewslive“ berichtet, ist die 25-jährige Tochter Alice Crawford aufgrund von Drogenproblemen aus ihrer WG in Dickinson, im Bundesstaat North Dakota, verschwunden. Rosenow wusste nur, dass ihre Tochter nach Colorado gegangen war. Die Mutter hatte seither, bis auf eine kurze Nachricht an Halloween, nichts mehr von ihrer Tochter gehört. Eine Mutter aus Leipzig war ebenfalls auf der Suche nach ihrer Tochter, als diese spurlos verschwand.

Durch einen Zufall jedoch ist Jill Rosenow auf die Spur der Verschwundenen gekommen. Ein Familienmitglied hatte den Namen Alice Crawford gegoogelt und ist auf einen Bericht über Obdachlose in Denver gestoßen, in dem die Tochter interviewt wurde. Ein Schock für Jill Rosenow und die Familie.

USA: Tochter wird durch Zufall in einem Bericht über Obdachlose gesehen

„Ich schlafe unter Müllcontainern, da weht weniger Wind, und nicht der ganze Schnee fällt auf einen“, berichtete Crawford dem Reporter. Viele Obdachlose suchen im Winter nach Möglichkeiten, der Kälte zu entkommen.

Für die Mutter war es schwer, ihre Tochter in diesem Zustand zu sehen. Sie kontaktierte daraufhin den Journalisten und bat um mehr Informationen. Außerdem kaufte sie sich ein Flugticket nach Denver, mit dem Ziel, ihre Tochter zu suchen und nicht ohne sie nach Hause zu kommen.

Das Leben auf der Straße hat die Mutter schockiert, sie konnte sich kaum vorstellen, wie hart das Leben auf der Straße sein könnte. Auch in Deutschland leben junge Mädchen auf der Straße, oft auch unentdeckt. Über ihre Erfahrungen als Obdachlose berichtet ein Mädchen im folgenden Beitrag.

Mit Familienmitgliedern durchsuchte Jill Rosenow mehrere Tage die Stadt, redete mit mehreren hundert Menschen und zeigte das Bild ihrer Tochter umher. Durch einen weiteren Zufall fanden sie Crawford letztendlich auf der Toilette an einem Bahnhof. „Wir gingen auf die Toilette und dachten, sie wäre bis auf die letzte Kabine leer. Als ich in eine Kabine gehen wollte, hörten wir ihre Stimme“, erzählt ihre Tante Theresa Brown. Das Wiedersehen fiel sehr herzlich aus, und die Tochter kam mit zu der Großmutter, da Rosenow befürchtete, sie könnte in ihrer Heimatstadt zu schnell wieder an Drogen geraten.

USA: Tochter verschwindet wieder von Zuhause

Es wurde jedoch kein Happy-End für Mutter Jill Rosenow. Am 21. November wollte sie ihre Tochter eigentlich in eine Entzugsklinik bringen, jedoch war diese wieder verschwunden. Die Mutter bat auf Facebook um Hilfe:

Zunächst gab es noch keine weiteren Informationen, wo Alice Crawford gerade steckt oder wie es ihr geht.

