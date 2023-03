Bräutigam sagt Hochzeit kurzfristig ab – Mutter der Braut überrascht mit selbstloser Geste

Von: Raffaela Maas

Teilen

Als der Verlobte ihrer Tochter die Hochzeit kurzfristig absagte, zögerte eine Frau aus Sacramento nicht lange. Sie nutzt den Tag für eine großzügige Geste.

München/Sacramento – Hochzeitskleid, Buffet, Wetter und Veranstaltungsort: Damit eine Hochzeit dem Anspruch gerecht wird, der schönste Tag im Leben zu werden, muss auf eine Menge Details geachtet werden. Doch auch wenn die Rahmenbedingungen alle stimmen, ist es noch immer nicht gewährleistet, dass auch wirklich alles nach Plan funktioniert. So machte zuletzt eine Braut eine erschreckende Beobachtung an dem Tag ihrer Hochzeit, mit der man wirklich nicht hätte rechnen können.

Auch eine Braut aus Sacramento war vor den Kopf gestoßen, als ihr Bräutigam wenige Tage vor der Hochzeit die Feier absagte. Doch ihre Mutter reagierte blitzschnell und sorgte mit einer selbstlosen Geste trotz geplatzter Hochzeit für einen Tag der Liebe und Freude.

Hochzeit abgesagt - Mutter der Braut reagiert mit selbstloser Geste

Das Paar war vor der geplanten Hochzeit am Samstag, dem 18. Februar, bereits vier Jahre lang zusammen. Alles war für den feierlichen Tag vorbereitet, das Essen bestellt, die Blumen gekauft. Insgesamt soll all das zusammen 35.000 Dollar gekostet haben, was aktuell umgerechnet etwas mehr als 33.000 Euro sind. Doch nur wenige Tage vor der Feier überlegte es sich der Bräutigam doch anders und sagte die Hochzeit ab.

„Als ich am Montag herausfand, dass die Hochzeit nicht stattfinden würde, dachten wir uns sofort, das wäre eine gute Möglichkeit, etwas zurückzugeben“, erklärte die Brautmutter gegenüber einem lokalen TV-Sender für Sacramento, USA. Sie wollte das Beste aus der unglücklichen Situation machen und am gescheiterten Hochzeitstag den Bedürftigen eine Freude bereiten.

Da das Essen nicht erstattungsfähig war und die Mutter der Braut es nicht verkommen lassen wollte, überlegte sie sich eine Möglichkeit, das Beste aus der Situation zu machen. Sie lud rund 90 Gäste ein, denen sie das Essen kostenlos zur Verfügung stellte. Auf der Gästeliste waren jedoch nicht etwa Freunde und Verwandte, sondern obdachlose und bedürftige Familien mit Kindern.

Hochzeit geplatzt: Brautmutter begeistert mit herzlicher Geste

Noch Tage später sprachen die bedürftigen Familien freudig über die kostenlose Mahlzeit. Sie waren dankbar für die herzliche Geste der Brautmutter. Auch auf Facebook erreichte die Familie der Braut sehr viel Zuspruch. „Um eine traurige Situation in etwas so Positives zu verwandeln, braucht es viel Mut und viel Herz“, schrieb eine Facebook-Userin.

Die Braut und ihre Mutter sind nach der geplatzten Hochzeit gemeinsam nach Belize an die Ostküste Mittelamerikas gefahren und verbringen dort nun den Urlaub, der eigentlich als Flitterwochen für das Brautpaar gedacht war. Der Bräutigam wollte sich nicht zu der Aktion äußern, allerdings teilte er dem TV-Sender mit, er sei froh, dass der Fokus darauf lag, etwas zurückzugeben. (rrm)