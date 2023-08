Klage gegen Lizzo: Vorwürfe über „sexuelle, religiöse und rassistische Belästigung“

Von: Kilian Bäuml

Teilen

US-Star Lizzo wird von drei Tänzerinnen „Belästigung“ vorgeworfen. Dabei hatte sich die Sängerin selbst immer lautstark gegen Mobbing eingesetzt.

Update vom 4. August, 7.47 Uhr: Nach schweren Anschuldigungen durch drei Tänzerinnen hat sich US-Musikerin Lizzo (35) geäußert. Die Sängerin wehrt sich gegen die Vorwürfe der Ex-Mitarbeiterinnen, die ihr schlechte Behandlung unterstellt hatten. Das Arbeitsumfeld auf Konzerten von Lizzo sei von einer „übersexualisierten Atmosphäre“ geprägt und es habe Vorfälle von Diskriminierung und sexueller Belästigung gegeben, hieß es in einer Klage, die die Tänzerinnen nach übereinstimmenden US-Medienberichten an einem Gericht in Los Angeles einreichten.

„Normalerweise antworte ich nicht auf falsche Vorwürfe, aber diese sind genau so unglaublich wie sie klingen und zu empörend, um nicht darauf zu reagieren“, schrieb Lizzo am Donnerstag bei Instagram. „Diese aufgebauschten Geschichten kommen von früheren Angestellten, die schon öffentlich zugegeben haben, dass ihnen gesagt wurde, dass ihr Verhalten unangemessen und unprofessionell war.“ Nichts nehme sie mehr ernst als den Respekt für Frauen, schrieb Lizzo weiter. Die Vorwürfe hätten sie „verletzt“.

Lizzo wird „sexuelle, religiöse und rassistische Belästigung“ vorgeworfen – ehemalige Tänzerinnen reichen Klage ein

Erstmeldung vom 3. August: München – Mit Hits wie „Good As Hell“ und „Truth Hurts“ bekam sie weltweite Aufmerksamkeit und wurde zum Star. Erst im vergangenen Jahr erhielt sie sogar einen Ehrenpreis bei den People‘s Choice Awards. Nun steht die Musikerin Lizzo mit anderen Dingen als ihren Hits in der Öffentlichkeit.

In den vergangenen Wochen sorgten vor allem Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann für zahlreiche Schlagzeilen. Jetzt wurden solche auch gegen die Sängerin Lizzo erhoben – gleich drei ihrer ehemaligen Tänzerinnen beschuldigen den Star und haben sogar Klage eingereicht. Lizzo hatten sich ihrerseits immer wieder öffentlich gegen Bodyshaming eingesetzt, beispielsweise auf TikTok.

Gegen US-Sängerin wurde Klage eingereicht, gleich drei ehemalige Tänzerinnen berichten von sexuellen Übergriffen und einem feindseligen Arbeitsumfeld. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Feindseliges Arbeitsumfeld? Tänzerinnen erheben schwere Vorwürfe gegen Lizzo

Die Vorwürfe gegen Lizzo umfassten unter anderem „sexuelle, religiöse und rassistische Belästigung, Diskriminierung aufgrund einer Behinderung, Körperverletzung und Freiheitsberaubung“, erklärte die Anwaltskanzlei der Klägerinnen. Die Klage der ehemaligen Tänzerinnen beinhaltet zudem den Vorwurf, ein feindseliges Arbeitsumfeld geschaffen zu haben. Der Künstlerin werden verschiedene Verstöße gegen das kalifornische Arbeitsrecht vorgeworfen, wie von der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag gesichtete Gerichtsakten zeigen.

Zwei der drei Tänzerinnen seien schließlich entlassen worden, während die dritte „wegen des entsetzlichen Verhaltens kündigte“, hieß es in der Erklärung weiter. In einem Fall fühlten sich die Frauen nach eigenen Angaben unter Druck gesetzt, eine Sex-Show im Amsterdamer Rotlichtviertel zu besuchen und mit den nackten Mitwirkenden zu interagieren.

Ausflug ins Rotlichtviertel und sexuelle Kommentare – Klage enthält zahlreiche Vorwürfe gegen Lizzo

Lizzos Tanzleiterin wird vorgeworfen, häufig sexuelle Kommentare abgegeben und ihren christlichen Glauben propagiert zu haben, insbesondere gegen vorehelichen Sex. Zudem gab es den Tänzerinnen zufolge zwischen den Etappen von Lizzos Welttournee einen längeren Streit um die Vergütung der Frauen. Die Tour soll bis nächstes Jahr andauern, zudem hat Lizzo einen Soundtrack zum Barbie-Film beigesteuert, genauso wie Billie Eilish.

Lizzos Produktionsfirma Big Grrrl Big Touring, Inc. (BGBT) wird in der Klage ebenfalls genannt. Weiße Manager der Firma hätten den Tänzerinnen zufolge „den schwarzen Mitgliedern des Tanzteams“ oft vorgeworfen, faul und unprofessionell zu sein und eine schlechte Einstellung zu haben, heißt es. Diese Vorwürfe seien nicht gegen Mitglieder des Tanzteams erhoben worden, „die nicht schwarz sind“.

Die Klage wurde in Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien gegen Lizzo und andere eingereicht. Auf eine Bitte um Stellungnahme der Nachrichtenagentur AFP reagierte die Vertretung des Popstars zunächst nicht. Es gilt die Unschuldsvermutung. (kiba/afp)