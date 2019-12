Schüsse an Moskauer Lubjanka: Kalaschnikow abgefeuert - Mehrere Tote

Unbekannter schießt an Geheimdienst-Zentrale in Moskau

Nach russischen Medienberichten haben ein oder mehrere Täter an der Moskauer Geheimdienst-Zentrale mit einer Kalaschnikow um sich geschossen. Von mindestens drei Toten ist die Rede.

Im Zentrum Moskaus sind Schüsse gefallen.

Ein oder mehrere Täter sollen mit Kriegswaffen um sich geschossen haben.

Mindestens drei Menschen sollen ums Leben gekommen sein.

Moskau - An der Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB (Lubjanka) in Moskau sind Schüsse gefallen. Wie Russia Today berichtet, schoss mindestens ein Täter mit einem Kalaschnikow-Maschinengewehr um sich. Dabei soll es mindestens drei Tote gegeben haben.

Schüsse in Moskau: Ein oder mehrere Täter - Hintergründe unklar

In den sozialen Medien kursieren etliche Video-Aufnahmen aus Moskau, auf denen bewaffnete Polizisten zu sehen sind. Zudem sind im Hintergrund Schüsse zu hören. In den Clips verschanzen sich die schwer bewaffneten Polizisten in den noch belebten Straßen von Moskau.

Im Radiosender Echo Moskwy war von Schreien und Schüssen am Lubjanka-Platz die Rede. Dort steht die FSB-Zentrale. Die Straßen nahe des FSB-Gebäudes im Zentrum von Moskau seien gesperrt worden, hieß es. Zudem sollen alle Zugänge zu der Zentrale verriegelt worden sein. Die Polizei habe die Passanten aufgerufen, die Umgebung so schnell wie möglich zu verlassen.

Bislang ist der Hintergrund unklar. Nach Angaben von Russia Today, das sich auf widersprüchliche Meldungen beruft, sollen ein bis drei Täter mit Kriegswaffen das Gebäude des Inlandsgeheimdienstes angegriffen haben.

Der betroffene Bereich in Moskau ist sowohl bei Einwohnern, als auch bei Touristen beliebt. Hier befinden sich zahlreiche Restaurants und Nobel-Geschäfte.

Schüsse in Moskau: FSB bestätigt Vorfall - Täter wohl tot

Der FSB habe den Vorfall bestätigt, meldete die russische Agentur Interfax unter Berufung auf den Pressedienst des Geheimdienstes. Der Täter sei „neutralisiert“ worden, hieß es. In der Regel bedeutet das, dass der Angreifer tot ist. Eine Identität werde noch ermittelt, hieß es.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Staatsagentur Tass, dass der russische Präsident Wladimir Putin über den Vorfall informiert worden sei. Mehrere russische Medien hatten zuvor über Schüsse und Schreie im Zentrum der Hauptstadt berichtet.