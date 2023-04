Mondlandung von „Hakuto-R“: Wird Japan die vierte Nation, die weich auf dem Mond landet?

Von: Tanja Banner

Auf dem Mond soll der japanische Lander „Hakuto-R“ landen. (Archivbild) © Bai Xuefei/dpa

Die Raumsonde „Hakuto-R“ soll heute auf dem Mond landen. Das japanische Unternehmen Ispace könnte damit in die Geschichte eingehen. Der Liveticker zur Mondlandung.

Das japanische Unternehmen Ispace will heute (25. April) das Landegerät „Hakuto-R“ auf dem Mond landen lassen.

Um 18.40 Uhr soll „Hakuto-R“ weich auf dem Mond aufsetzen, die Landesequenz beginnt eine Stunde früher.

Gelingt die Aktion, schreiben Ispace und Japan Geschichte. Der Live-Ticker zur Mondlandung

Update vom Dienstag, 25. April, 17.05 Uhr: In weniger als einer Stunde soll es losgehen. Dann wird das Mond-Landegerät „Hakuto-R“ das Haupttriebwerk zünden und dadurch in der Mondumlaufbahn abbremsen. Zum Beginn des Bremsvorgangs befindet sich die Sonde etwa 100 Kilometer über der Mond-Oberfläche. Eine Stunde später soll sie weich landen.

Sie können die Mondlandung der japanischen Firma Ispace auch im Livestream verfolgen:

Japanischer Lander „Hakuto-R“ soll heute auf dem Mond landen

Erstmeldung vom Dienstag, 25. April: Tokio – Der Mond erscheint beim Blick an den Nachthimmel so nah – und ist doch so fern. Nicht viele Raumsonden haben die 384.400 Kilometer, die im Durchschnitt zwischen Erde und Mond liegen, überwunden. Erst drei Nationen sind weiche Landungen auf dem Erdtrabanten gelungen, nur eine von ihnen hat bisher Menschen auf den Mond gebracht. Die bisherigen Mondlandungen der USA, der früheren Sowjetunion und von China haben eines gemeinsam: sie wurden von staatlichen Organisationen durchgeführt.

Landungen anderer Nationen und auch privater Unternehmen wurden bereits versucht und sind gescheitert – die bisher letzten Versuche gehen auf das Konto Israels und Indiens. Der neueste Versuch einer Mondlandung wird von einem japanischen Unternehmen gestartet. Ispace hat seinen Sitz in Tokio und wurde 2010 im Rahmen des Google Lunar XPrize gegründet, zu dessen Finalisten das Unternehmen zählte. Das langfristige Ziel von Ispace: Das Unternehmen will günstig Fracht zum Mond transportieren und später Mondressourcen erschließen und sie an andere verkaufen.

Mond-Lander Name: Hakuto-R (weißer Hase/Mond-Hase) Betreiber: ISpace (Japan) Größe: 2,3 Meter hoch und 2,6 Meter breit Gewicht: 340 Kilogramm Trockenmasse Nutzlastkapazität: 30 Kilogramm Montage: bei Ariane in Lampoldshausen, Deutschland

Private japanische Mission will heute auf dem Mond landen

Doch vor diesem Schritt steht die erste Landung auf dem Mond, die bereits seit langer Zeit vorbereitet wird: Im Dezember 2022 ist der Mond-Lander „Hakuto-R“, benannt nach dem „weißen Hasen“ oder „Mond-Hasen“ aus der japanischen Mythologie, von einer SpaceX-Rakete ins Weltall transportiert worden. Auf einer treibstoffsparenden Route hat sich die Sonde dann auf den Weg zum Mond gemacht und umkreist diesen bereits seit März.

Der Lander „Hakuto-R“ des japanischen Unternehmens Ispace soll auf dem Mond landen. (Archivbild aus 2019) © imago/AFLO

Der erste Termin für die geplante Mondlandung ist am 25. April 2023, Ausweichtermine gibt es in den folgenden Tagen, doch das Unternehmen peilt die Landung am 25. April an. Um 18.40 Uhr (MESZ) soll „Hakuto-R“ auf dem Mond landen, der Versuch beginnt jedoch bereits eine Stunde früher, in einer Höhe von etwa 100 Kilometern über der Mond-Oberfläche. Um 17.40 Uhr (MESZ) soll „Hakuto-R“ sein Haupt-Triebwerk zünden und dadurch bremsen. Anschließend sollen vorab einprogrammierte Kommandos den Lander weiter abbremsen und seine Orientierung zur Mond-Oberfläche kontrollieren. Die Landung auf dem Mond will Ispace live im Internet zeigen. Als Landeplatz hat das Unternehmen den Atlas-Krater im Nordosten des Mondes ausgewählt.

Erste private Mondlandung: „Hakuto-R“ aus Japan hat Rover dabei

Gelingt die erste private Mondlandung, wird der Lander „Hakuto-R“ nicht lange alleine auf der Mond-Oberfläche bleiben: Er hat einige Frachten dabei – unter anderem den Rover „Rashid“, der von den Vereinigten Arabischen Emiraten mitgeschickt wurde. Auch „SORA-Q“ ist dabei – ein kleiner Mond-Roboter, der vom japanischen Spielzeughersteller Tomy und der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa entwickelt wurde.

Die Landung von „Hakuto-R“ auf dem Mond dürfte der Anfang von privaten Raumfahrtmissionen zum Mond sein: Die US-Raumfahrtorganisation Nasa hat mit ihrem „Commercial Lunar Payload Services Program“ eine Art privaten Wettlauf zum Mond angestoßen. Bereits im Sommer könnten die US-Firmen Astrobotic und Intuitive Machines ihre Mond-Lander zum Erdtrabanten schicken. Frühestens im Jahr 2025 sollen auch erstmals seit 1972 wieder Menschen den Mond betreten. (tab)