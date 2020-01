Mondfinsternis: Einzige Chance im Jahr 2020 - Heute Abend können wir ein Weltall-Phänomen bestaunen

Am Freitag kann man ein besonderes Phänomen am Abendhimmel beobachten: Es handelt sich um eine partielle Halbschattenfinsternis des Mondes. Erst 2022 haben wir erneut die Chance, eine Mondfinsternis in Deutschland zu sehen.

Heute Abend lohnt ein Blick in den Abendhimmel.

Zu bestaunen gibt es eine Halbschattefinsternis des Mondes.

Es ist die einzige Mondfinsternis, die 2020 von Deutschland aus sichtbar ist.

Halbschattenfinsternis des Mondes: Am 10. Januar 2020 lohnt sich der Blick in den Abendhimmel

Am 10. Januar 2020 lohnt sich der Blick in den Abendhimmel. Nein, ganz so spektakulär wie der Blutmond, also die totale Sonnenfinsternis, die es zuletzt am 21. Januar 2019 zu bestaunen gab, wird es heute nicht. Aber eben doch besonders. Am Freitagabend gibt es eine partielle Halbschattenfinsternis des Mondes in Deutschland zu bestaunen. Es wird die einzige Mondfinsternis in diesem Jahr sein, die wir hierzulande sehen können. Allein schon deshalb lohnt sich das Ereignis für Hobby-Astronomen und Nachthimmel-Fans!

Normalerweise leuchtet der Vollmond ja recht hell in diesen Tagen, doch am Freitag wirft die Erde einen Schatten auf seinen Trabanten. Kurz nach 18 Uhr beginnt das Schauspiel. In München beispielsweise erreicht es den Höhepunkt um 20.10 Uhr. Zwei Stunden später ist wieder alles normal wie vorher.

Mondfinsternis 10. Januar 2020: Das werden wir zu sehen bekommen

Der Mond wird nicht komplett verdeckt, es legt sich vielmehr ein grauer Schatten über ihn. Kurz nach 20 Uhr, zum Höhepunkt des Ereignisses, werden dann aus unserer Perspektive 92 Prozent des Mondes mit diesem Schleier erscheinen. Das ist bei klaren Wetterverhältnissen alles mit bloßem Auge zu beobachten. Ein Teleskop braucht es nicht, ist aber natürlich hilfreich. Ein Fernglas tut es aber auch.

Was passiert bei einer partiellen Halbschattenfinsternis des Mondes?

Die Erde wirft, angestrahlt von der Sonne, einen Schatten auf den Mond. Je gerader die drei auf einer Linie aufgereiht sind, desto weiter taucht der Mond in diesen Erdschatten ein. Wird der Mond nicht von dem Kernschatten der Erde, wie bei einer totalen Mondfinsternis, sondern eben nur von dem Halbschatten erfasst, spricht von einer partiellen Halbschattenfinsternis. Bei der dritten Mondfinsternis-Kategorie, einer partiellen Mondfinsternis, verdunkeln sich teile des Mondes total, wie zuletzt am 16. Juli 2019.

MOND



Partielle Halbschatten-Mondfinsternis am 10. Januar



In den Abendstunden des 10. Januar kommt es zu einer partiellen Halbschatten-Mondfinsternis. Gegen 18:06 MEZ dringt der Mond in den Halbschatten der Erde ein. Das Maximum der Verfinsterung ist um 20:10 MEZ. pic.twitter.com/xfhL3YAUD9 — astronomie - DAS MAGAZIN (@AstronomieMag) January 8, 2020

Hier erklären wir, was bei einer Sonnenfinsternis passiert - auch hier spielt der Mond als dritter Spieler neben Sonne und Erde eine entscheidende Rolle.

Wetter am Freitagabend: Verdecken Wolken die Mondfinsternis in Deutschland?

Doch können wir überhaupt etwas davon sehen? Wetter-Experten sind skeptisch. Die Meteorologen von wetter.de befürchten dass Wolken die Ausblick versperren werden. Im Nordwesten Deutschlands seien die Bedingungen besser. Ähnlich prognostizierte es am Donnerstag Jörg Kachelmann: Viele Schauer, nicht überall klarer Himmel. Auf Kachelmanns Wetterkarte könnte auch der südliche Teil Bayerns sowie Rheinland-Pfalz während der Mondfinsternis einen klaren Himmel haben.

Morgen ist die Mondfinsternis, aber es wird nicht überall den sternenklaren Himmel geben und in den Abendstunden gibts noch viele Schauer, die sich in der Nacht zum Samstag in den O/NO und SO zurückziehen. Dazwischen können die Wolken aber auch auflockern. — Daniel Bachmeier (@BachmeierDaniel) January 9, 2020

Wann haben wir erneut die Chance, eine Mondfinsternis in Deutschland zu sehen?

Sollten uns jedoch die Wolken einen Strich durch die Rechnung machen, müssen wir leider geduldig sein. Zwar gibt es am 5. Juni schon die nächste partielle Mondfinsternis - doch von Mitteleuropa aus wird man davon nichts zu sehen bekommen. Das gilt ebenso für die weiteren zwei dieser Ereignisse 2020.

Am 19. November 2021 wäre zwar theoretisch erneut eine partielle Mondfinsternis in Deutschland zu sehen - jedoch vormittags. Der Zeitpunkt ist ungünstig, weil der Mond da bereits untergeht bzw. bereits untergegangen sein wird.. Im Nordwesten wird man wenigstens noch ein bisschen was davon mitbekommen. Weitaus besser sind da die Chancen am 16. Mai 2022 - da könnten wir Zeugen einer dann sogar totalen Mondfinsternis in Deutschland werden!

Archiv-Video: Die längste Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts

Nochmal was ganz anderes ist der sogenannte „Supermond“, den es beispielsweise im vergangenen Februar zu sehen gab. Ein weiteres Mond-Phänomen ist der „Pink Moon“, den es zuletzt im April 2019 gab. Eine weitere erklärungsbedürftige Mond-Bezeichnung ist der „Blue Moon“ - im Mai 2019 erläuterten wir, das dahintersteckt.

Wirklich jede Mondfinsternis würde aber ein anderes Großereignis im Universum in den Schatten stellen: Der erdnahe Riesenstern Beteigeuze hat dramatisch an Helligkeit verloren. Astronomen deuten es als Vorbote einer Supernova. Wir würden sie als „zweiten Vollmond“ am Nachthimmel sehen.