Mindestens 16 Tote bei Zugunglück in Griechenland

Teilen

Rauch steigt auf, während Feuerwehrleute und Rettungskräfte nach dem Zusammenstoß zweier Züge nahe Larissa im Einsatz sind. © Vaggelis Kousioras/AP

In Mittelgriechenland spielt sich in der Nacht eine Eisenbahntragödie ab. Es gibt viele Tote und Verletzte. Rettungsmannschaften versuchen, in zerschellten Waggons Überlebende zu finden.

Athen - Mindestens 16 Menschen sind beim Zusammenstoß eines Güterzugs mit einem Personenzug in der Nacht zum Mittwoch in Mittelgriechenland ums Leben gekommen sein. Dies sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Rundfunk (ERT).

85 Menschen wurden verletzt. „Die Suche dauert an“, sagte der Sprecher der Feuerwehr weiter. Zahlreiche Krankenhäuser wurden in Alarmbereitschaft versetzt. An Bord des Personenzugs sollen 350 Menschen gewesen sein, hieß es.

Das griechische Fernsehen zeigte Videos von der Unglücksstelle bei Tempi in Mittelgriechenland. Waggons der beiden Züge waren zerschellt. Feuerwehrleute und Rettungskräfte versuchten in den Trümmern, Überlebende zu finden, berichteten Reporter vor Ort. dpa