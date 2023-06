Milchshakes für 99 Dollar: Luxus-Koch „Salt Bae“ muss Restaurant in New York schließen

Von: Joshua Eibl

Mit seiner Salz-Geste wurde „Salt Bae“ zum Internet-Star, im realen Leben eröffnete er dutzende Fleisch-Restaurants. Nun musste er eines davon wieder schließen. Warum?

New York – Den rechten Arm anwinkeln, den Ellenbogen nach vorne drücken und Salz aufs frische Fleisch rieseln. Das ist Nusret Gökçe – besser bekannt als Salt Bae. Der Mann, der mit dieser Aktion weltberühmt wurde, muss nun sein erst 2020 eröffnetes Salt Bae Burger Restaurant in Manhattan wieder schließen. Doch warum?

Star auf Social Media: Luxus-Koch „Salt Bae“ steht für mit Blattgold überzogenen Steaks – und muss Burger-Restaurant schließen

Durch die sozialen Netzwerke wurde seine Geste im Januar 2017 millionenfach geklickt – und sein Erfolg nahm seitdem kein Ende. Er eröffnete Restaurants in den USA, Großbritannien, Dubai und verkaufte sich und seine Marke: mit Blattgold überzogene Steaks für mehrere hundert Euro oder auch Milchshakes für 99 Dollar. Der Slogan für die Restaurants laut seiner Webseite: „Fleisch in Kunstwerke verwandeln.“

Doch nun muss der 39-Jährige einen Dämpfer verkraften. Bereits Anfang Juni schloss er sein Burgerrestaurant in Manhattan – laut Business Insider hatte das Lokal erst 2020 eröffnet, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Trotz der glänzenden Goldflocken, die seine Burger zierten, konnte das Restaurant die Kritiker offenbar nicht beeindrucken. Es erhielt eine Flut von schlechten Bewertungen, die die Qualität der Burger bemängelten und wurde unter anderem „das schlechteste Restaurant New Yorks“ genannt.

Sportstars gehen ein und aus: Steakhouse-Kette bleibt Kerngeschäft von Salt Bae

Einen kompletten Rückzug aus New York beutetet die Schließung übrigens nicht. Der Mann mit der schwarzen Sonnenbrille und weißen, eng anliegenden Shirts besitzt noch eine weitere Filiale zwischen dem Rockefeller Center und Central Park. Somit können sich die weltbesten Sportler auch in Zukunft einem Platz im Salt Bae Restaurant gewiss sein. Sein Kerngeschäft sind auch weiterhin die Steakhouse-Restaurants, die vor allem in der Sportwelt Anklang fanden.

In den vergangenen Jahren waren bereits Fußball-Stars wie Lionel Messi und Paul Pogba bei ihm zu Gast. Auch Franck Ribéry ließ sich 2019 in einer Filiale in Dubai ablichten – während er ein Steak für 1200 Euro aß. Das sorgte für hitzige Diskussionen. Zwischenzeitlich wurde im Edel-Steakhaus Nusr-et in Dubai sogar das Golden Ottoman Steak (Ribery #7) nach ihm benannt.