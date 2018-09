Messer-Attacke in Ravensburg: Mann verletzt mehrere Personen - eine davon schwer

Zahlreiche Polizeiautos im Einsatz

+ © dpa / Felix Kästle Messerstecherei in Ravensburg: Die Polizei gibt erste Hinweise zum Täter. © dpa / Felix Kästle

Ein Mann hat in der Innenstadt von Ravensburg in der Bodensee-Region drei Menschen mit einem Messer verletzt. Doch was sind die Hintergründe der Tat?