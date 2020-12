Mercedes-AMG C 63 S: Irrer Burnout auf fahrendem Abschleppfahrzeug – „Idiot“ (mit Video)

Ein Spaß, der böse hätte enden können: Ein Mercedes-Fahrer wird „abgeschleppt“, doch auf der Ladefläche lässt er gewaltig die Reifen qualmen.

Sankt Petersburg (Russland) – Es gibt immer wieder Verkehrsrowdys oder rücksichtslose Autofahrer, über die man nur wütend den Kopf schütteln kann. Erstens, weil man ihre Intelligenz in Frage stellt und zweitens, weil sie oftmals nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer mit ihrem fahrlässigen Verhalten gefährden. Doch einige von ihnen finden sich sogar so cool dabei, dass sie Videos ihrer kleinen „Stunts“ in den sozialen Netzwerken teilen. So wie ein Instagram-User namens „archie_6.3“ aus Sankt Petersburg.

In dem Filmchen ist zu sehen, wie sein schwarzer Mercedes-AMG C 63 S „abgeschleppt“ wird und auf ein entsprechendes Fahrzeug geladen wird. Der junge Mann scheint davon unberührt, stattdessen lacht er in die Kamera und überprüft sogar, ob die Spanngurte, mit dem der Mercedes befestigt worden ist, fest sitzen. Im Video wird schließlich auch klar, warum er das getan hat: Er setzt sich in den Wagen und fährt darin im Konvoi auf einer schneebedeckten Straße in Sankt Petersburg mit. Als nächstes sieht man, wie er richtig Gas gibt, die Reifen durchdrehen und er einen ordentlichen Burnout hinlegt. Alles zur ebenso gefährlichen wie verrückten Szene und das Video finden Sie bei 24auto.de* *24auto.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks