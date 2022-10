„Nichts gelernt“: ARD nach Auftritt von Nena in der Kritik

Von: Karolin Schäfer

Teilen

Nena beim „großen Schlagerjubiläum“ in der ARD - für den Auftritt hagelte es Kritik. © Andreas Weihs/imago

Nena wird wegen einiger Corona-Aussagen scharf kritisiert. Zuletzt war sie Gast beim Silbereisen-Schlagerjubiläum. Im Netz hagelt es Kritik für den Sender.

Kassel/Leipzig – 100 Sendungen zu Ehren des Schlagers: Florian Silbereisen feierte am Samstagabend (22. Oktober) „Das große Schlagerjubiläum“ seiner Show in der ARD. Neben Roland Kaiser, Andreas Gabalier und Schlager-Ikone Jürgen Drews stand auch Helene Fischer zurück aus der Babypause auf der Bühne in Leipzig.

Ebenso war Popsängerin Nena, die zuletzt wegen umstrittenen Aussagen zur Corona-Pandemie aufgefallen war, Gast der Schlager-Show.

Nena beim Schlagerjubiläum von Florian Silbereisen: „Das Lied bedeutet mir wahnsinnig viel“

Nachdem sie sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, feierte Nena bereits im Sommer ihr TV-Comeback bei der Schlager-Show. Ihr Auftritt sprudelte so vor Harmonie und guter Laune. Die 62-Jährige performte ein paar Songs und schien sich sichtlich mit Showmaster Silbereisen zu amüsieren. Ihre politischen Ansichten kamen nicht zur Sprache.

Auch zum 100. Jubiläum lief alles harmonisch. „Das Lied bedeutet mir wahnsinnig viel. Es spendet mir Kraft und Trost“, sagte Silbereisen, nachdem Nena eine Akustik-Version von „Wunder gescheh‘n“ dargeboten hatte. Sogar ein Geschenk brachte die Sängerin mit: ein selbstgestrickter Schal für Florian Silbereisen. Bei ihrem Comeback im Sommer hatte sie bereits anklingen lassen, dass Stricken ihr neues Hobby sei.

Nena bei Silbereisen-Show: „Es ist Liebe auf den ersten Blick“

Nach einer herzlichen Umarmung auf der Bühne verabschiedete sich Nena vom Publikum. „Wir haben uns erst vor Kurzem kennengelernt, aber es ist Liebe auf den ersten Blick – auch, wenn es nur platonisch ist“, schwärmte Silbereisen. Auch diesmal wurden Nenas Aussagen zur Corona-Pandemie nicht zur Sprache gebracht. Es schien, als wäre nie etwas vorgefallen.

Der Auftritt hat zumindest für Irritation in den sozialen Medien gesorgt. Dass Nena aufgetreten sei, habe einem Twitter-User gezeigt, dass „ihr nichts gelernt habt“. Damit gilt seine Kritik vor allem dem ARD, der die Sendung ausgestrahlt hatte.

„@DasErste hat weiterhin kein Problem damit, den rechten Rand in seinen zwangsgebührenfinanzierten Shows zu präsentieren“, kritisierte ein anderer. Ähnlich sieht es auch ein weiterer Nutzer: „Wenn der Silbereisen halt die Nena mag, lädt die #ARD gerne Schwurbler ein. Warte schon auf den Auftritt des Wendlers.“

Unvergessene Schlagermomente: Die besten Fotos von Helene Fischer und Florian Silbereisen Fotostrecke ansehen

Nena hatte mit ihren Aussagen zur Corona-Pandemie immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt. Sie unterstützte etwa eine Corona-Demo in Kassel im vergangenen Jahr, bei der es zu schweren Ausschreitungen kam. Bei ihren eigenen Konzerten scherzte die Sängerin über die Maßnahmen, die damals getroffen wurden. Nachdem sich dann vermehrt Veranstalter distanziert hatten, zog sich die 62-Jährige aus der Öffentlichkeit zurück. Auch ihre diesjährige Tour sagte Nena komplett ab.

Nena kehrt mit Sommertour in die Öffentlichkeit zurück

Der MDR hatte bereits zu Nenas Comeback im Sommer Stellung bezogen. „Nena hat sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert. Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit sind elementare Bestandteile einer pluralistischen Gesellschaft“, hieß es damals.

Der Auftritt beim Silbereisen-Jubiläum dürfte damit endgültig Nenas Pause aus der Öffentlichkeit beendet haben. Nur einen Tag nach der Schlager-Show kündigte die Sängerin bei Instagram ihre Sommertour im kommenden Jahr an. (kas)