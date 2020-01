Beliebte Zeitschrift kehrt in die Kioske zurück - sie wurde 2018 eingestellt

Vor zwei Jahren wurde sie eingestellt, nun feiert eine berühmte Zeitschrift ihr Comeback. Sie soll bald wieder erhältlich sein.

München – Die Bauer-Zeitschrift „Maxi“ feiert ein überraschendes Comeback. 2018 wurde die Frauenzeitschrift nach 20 Jahren eingestellt. Die Zeitschrift sei nicht mehr ausreichend wirtschaftlich gewesen. Nun teilte die Bauer Media Group mit, dass man die Lizenzen an den Kieler Verlag Ocean.Global vergeben habe.

„Maxi“: Berühmte Frauenzeitschrift kehrt bald zurück

Am 11. März wird „Maxi“ bundesweit am Kiosk zu erwerben sein. Das Konzept der Zeitschrift soll bis zum Neustart völlig überarbeitet werden. „Maxi“ soll sich künftig an „zielstrebige Frauen zwischen 35 und 44 Jahren“ richten, wie es vonseiten der Verlagsgruppe heißt. Das Magazin soll die entstandene Lücke zwischen den Generationen X und Y schließen und den Markt bereichern.

Maxi is back - mit überarbeitetem Konzept! Gemeinsam mit dem Kieler Verlag https://t.co/iFAPVPEuP2 positionieren wir den Titel neu und bringen die etablierte Love Brand zurück an die Kioske. #BauerMedia https://t.co/LiRrsd49nj — Bauer Media Group Deutschland (@bauermedia_GER) 14. Januar 2020

„’Maxi’ ist eine etablierte Love Brand mit Herz und Seele. Deswegen freuen wir uns sehr, dass Ocean.Global Maxi zusammen mit uns neu positioniert zurück an die Kioske bringt“, sagt Sven Dams, CEO Publishing Germany bei der Bauer Media Group.

„Maxi“: Neuauflage ab März 2020

Erst im Sommer 2019 hatte Bauer verkündet, dass „Shape“ – gemeinsam mit der Marke „Joy“ – nach Hamburg geht und damit den Münchener Standort für diese beiden Redaktionen aufgibt. Die beiden Titel sollten laut Verlag künftig im Verbund mit „Closer“ und „InTouch“ arbeiten.

