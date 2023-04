„Grenze unserer Ressourcen erreicht“: Südtirol verhängt endgültigen Stopp für Touristen

Von: Helena Gries

Teilen

Zu viele Touristen in Norditalien: Südtirol ist überfüllt und sperrt jetzt ab. Die beliebte Urlaubsregion hat eine strikte Betten-Obergrenze.

München – Der Sommer kommt, Urlaub geplant? Italien ist gerade unter Deutschen ein besonders beliebtes Land, jedoch gibt es einige Regionen, die unter dem Massentourismus leiden. Als Lösung wurde schließlich im August 2022 eine lange diskutierte Obergrenze für die Anzahl von Betten in Südtirol eingeführt.

Lebensqualität für Einheimische gewährleisten: Südtirol begrenzt Touristen-Zahl

Arnold Schuler, der Südtiroler Landesrat für Tourismus, hat das Gesetz vorgeschlagen. Verkehrsprobleme und Wohnungsknappheit machen es schwierig für die Einheimischen. Schuler betonte in einem Interview mit CNN, dass die Lebensqualität sowohl für die Einwohner als auch für die Reisenden in der Region erhalten bleiben soll. Daher seien zusätzliche Regeln notwendig. „Wir haben die Grenze unserer Ressourcen erreicht“, sagt er.

Der langjährige Ruf als Naturparadies, den die Urlaubsregion Südtirol hat, werde laut Schuler durch die schiere Anzahl von Menschen, die die Gegend besuchen, in Gefahr gebracht. „Touristen kommen hierher, um zu wandern und schöne Orte zu sehen, nicht um im Stau zu stehen.“

Südtirol nördlichste Provinz Italiens Hauptstadt Bozen Einwohner 532.080 (Stand: Dezember 2019)

Massentourismus per Gesetz eingrenzen: Südtirol fürchtet sich um seine Natur

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Region solche Maßnahmen ergreift. Andere Urlaubsländer haben bereits ähnliche Obergrenzen eingeführt, um den Tourismus zu regulieren. Südtirol möchte nun mit dieser neuen Gesetzesregelung den Massentourismus endgültig begrenzen.

Ist das Naturparadies in Gefahr? Südtirol klagt über zu großen Touristen-Andrang. © Imago/Addictive Stock

Das Gesetz gibt vor, dass neue Übernachtungsmöglichkeiten wie Ferienwohnungen, Hotels oder Airbnb nicht ohne vorherige Erlaubnis der zuständigen Gemeinde genehmigt werden dürfen. Ausnahme: eine bestehende Unterkunft schließt.

Alle Unternehmen in Südtirol müssen bis zum 30. Juni angeben, wie viele Gäste sie im Jahr 2019 untergebracht haben. Die Gesamtzahl wird als neues Limit festgelegt, das in Zukunft nicht mehr überschritten werden darf. Wenn ein Unternehmen schließt, werden die verfügbaren Betten an die Gemeinde zurückgegeben. Diese kann sie bei einer Neueröffnung einer anderen Unterkunft zuweisen, um sicherzustellen, dass die Gesamtzahl der Betten unverändert bleibt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Sprachmodell verwendet, das sich auf Informationen aus verschiedenen Quellen stützt. Vor Veröffentlichung wurde dieser Text von Redakteur Moritz Bletzinger bearbeitet. Hinterlassen Sie uns gerne Feedback in unserer Kommentarspalte.