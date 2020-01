Heftiger Unfall in Marl: Pkw prallt gegen Mauer und gerät in Brand

Blindflug im Nebel

Heftiger Unfall in Marl: In der Nacht zu Sonntag prallt ein Pkw gegen eine Mauer und gerät in Brand. Die drei Insassen haben noch Glück im Unglück.