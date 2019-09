Vermisste Sängerin aus Bayern: Weibliche Leiche entdeckt - Obduktion soll Klarheit bringen 

Marina Trost, Jazz-Sängerin aus Bayern, ist von einem Tauchgang vor der Küste Euas nicht mehr zurückgekehrt. Sie wollte mit Walen schwimmen.

Die Jazz-Sängerin Marina Trost (43) wird seit dem 11. August vermisst.

Nach einem Tauchgang kehrte die 43-Jährige aus Bayern nicht mehr zum Boot zurück.

Suchaktion mit Tauchern der Polizei von Tonga blieben bislang erfolglos

Update vom 23. September: Marina Trost (43) ist nach einem Tauchgang auf Tonga weiter vermisst. Ob es sich bei der Frauenleiche, die am Strand (16. September) gefunden wurde, um die Jazz-Sängerin handelt, ist immer noch unklar.

Update vom 21. September: Wie „Matangi Online“ berichtet, wurde an einem Strand in Eua eine weibliche Leiche entdeckt. Noch sei diese nicht identifiziert. Die Polizei warte auf das Ergebnis der Pathologie.

Sängerin Marina Trost in Südsee vermisst: Sie wollte mit Walen schwimmen

News vom 16. September, 21.30 Uhr: Marina Trost wollte mit einem Filmteam Aufnahmen für den Dokumentarfilm Ama‘ara – The Song of the Whales (Ama‘ara – das Lied der Wale) anfertigen. Bei einer Pressekonferenz in der Sonnenstraße in München hatte sie ihr Projekt am 4. Juli kurz vor dem Aufbruch zu ihrer Reise vorgestellt: „Einer Vision folgend begibt sich die Protagonistin Marina Trost mit einer Filmcrew nach Hawaii und Tonga, um dort auf dem Meer mit den Buckelwalen zu singen und zu tauchen. Ein bewegendes und tiefgreifend veränderndes Erlebnis für sie selbst und das ganze Team“, hieß es in der Einladung.

13.00 Uhr: Filmemacher Sebastian Jobst hat sich zu Marina Trost geäußert. Der Münchner postete ein Foto der Sängerin beim Tauchen und kommentierte mit einem Tränen-Smiley.

11.00 Uhr: Das Schlimmste sei die Ungewissheit, sagte die Mutter der Sängerin der „Osterhofer Zeitung“. Hoffnung auf ein Lebenszeichen habe sie fast nicht mehr. Sie glaube, dass ihre Tochter von der Strömung mitgerissen wurde und dadurch abgetrieben sei.

9.28 Uhr: Die Tourismusbehörde in Tonga hat dem Tauchunternehmen, mit dem Marina Trost unterwegs war, vorübergehend die „Whale Watching“-Lizenz entzogen, wie „Matangitonga“ berichtet.

Update 8.40 Uhr: Der lokalen Nachrichtenseite „Matangitonga“, sagte der deutsche Consul in Nuku'alofa, Carl Sanft, dass das Verschwinden der jungen Frau weiterhin ungeklärt sei. Man habe ihm berichtet, dass sie mit einer Begleiterin in eine Höhle getaucht und nicht mehr zurückgekehrt sei. Ihre Tauchgewichte habe man am Boden der Höhle gefunden. Laut „divernet.com“ wurde dort auch eine Flosse gefunden. In dem Gebiet kommen Buckelwale auf dem Weg zu ihren Fortpflanzungsgewässern vorbei.

Marina Theresia #Trost (43), an accomplished #German jazz singer, remains missing after scuba diving in The Cathedral cave at ‘Eua, #Tonga, on Sunday August 11. She was making a documentary “singing” with #humpback whales. https://t.co/Xc3cVwYGI4 pic.twitter.com/nGrEbQ6drq — Matangi Tonga Online (@TongaNews) 16. August 2019

Marina Trost, Sängerin aus Bayern, in der Südsee vermisst

Deggendorf - Marina Trost aus dem Osterhofener Ortsteil Arbing (Landkreis Deggendorf) wollte mit Buckelwalen schwimmen und deren magische Gesänge für einen Dokumentarfilm einfangen. Doch von ihrem letzten Tauchgang kehrte sie nicht zurück.

Wie die Osterhofer Zeitung berichtet, fuhr die 43-jährige Marina Trost mit einem Boot aufs Meer hinaus. Mit an Bord sei eine Crew aus München gewesen, darunter unter anderem eine Kamerafrau und ein Tauch-Guide.

Nachdem sie dann nicht zum Boot zurückkehrte, habe die restliche Crew sofort Hilfe angefordert. Die Polizei von Tonga sowie Taucher vor Ort hätte nach der 43-jährigen Deutschen. Bislang erfolglos. Mittlerweile gilt die Sängerin seit dem 11. August als vermisst.

Trost war den Angaben zufolge auf Eua (Inselgruppe Tongatapu/Königreich Tonga) , um für ihren Dokumentarfilm "Ama‘ara - The Song of the Whales" Walgeräusche aufzunehmen. Gemeinsam mit einer Filmcrew sei Marina Trost mehrmals zu den Säugetieren abgetaucht.

