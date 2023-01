Mann sammelt mehr als 100.000 Euro, damit ein 82-Jähriger in den Ruhestand gehen kann

Auf TikTok startete der Amerikaner Rory McCarty einen Spendenaufruf für einen 82-jährigen Walmart-Mitarbeiter namens Butch. Inzwischen wurde ein Scheck im Wert von umgerechnet 100.000 Euro überreicht.

Während eines Einkaufs bei Walmart trifft der Unternehmer Rory McCarty auf den 82-jährigen Warren „Butch“ Marion. Dass der alte Mann sich noch immer als Kassierer abschuftet, trifft McCarty sehr. Er startet eine Spendenaktion – mehr als 5.000 Menschen beteiligen sich.

Cumberland - Mit 82 Jahren noch zu arbeiten, wäre für die meisten Menschen wohl undenkbar. Auch der Unternehmer Rory McCarty staunte nicht schlecht, als er beim Walmart-Einkauf auf Warren Marion, genannt „Butch“, traf. Der ältere Mann arbeitete laut eigenen Angaben seit seinem elften Lebensjahr, diente ehemals als Soldat bei der US-Marine und absolvierte bis zuletzt noch Acht- bis Neun-Stunden-Schichten bei Walmart. Den 82-Jährigen in einem so stattlichen Alter noch derart schuften zu sehen, bewegte Rory McCarty offenbar zutiefst. Inspiriert von ähnlichen Crowdfunding-Aktionen, startete der Amerikaner einen Aufruf auf der Spendenplattform „GoFundMe“.

„Ich wollte diesem Navy-Veteranen helfen, den Rest seines Lebens auf Reisen zu gehen, um seine Kinder in Florida zu sehen“, schreibt McCarty auf GoFundMe. „Ihn für acht Stunden am Stück von den Füßen holen. Und die Dinge zu tun, die er gerne tun würde, die er aber aus finanziellen Gründen nicht tun kann.“ Wie er erklärte, werde jeder gespendete Penny an Butch gehen, dem er nach Abschluss der Spendenaktion einen Barscheck überreichen werde.

TikTok-Video mit „Butch“ geht viral – riesige Resonanz auf Spendenaufruf

Um auf seine Spendenaktion aufmerksam zu machen, lud McCarty auf seinem TikTok-Kanal ein Video hoch. Darin ist Butch selbst zu sehen, der gerade Einkäufe über die Kasse zieht. „Habt ihr das Video gesehen, in dem ein junger Mann fast 200.000 Euro gesammelt hat, damit seine 81-jährige Kollegin in den Ruhestand gehen kann?“, schreibt er unter dem Video. „Dasselbe sollten wir für Butch tun. Wer würde spenden?“

Mit der Resonanz, die auf das Video folgte, hätten wohl weder McCarty noch Butch gerechnet. Innerhalb kurzer Zeit ging der Clip viral und hat inzwischen mehr als drei Millionen Aufrufe (Stand: 9. Januar 2023). Schon am Tag der Veröffentlichung des Spendenaufrufs kamen 81.000 US-Dollar zusammen. Nach rund einem Monat haben mehr als 5.000 Spender stolze 123.955 US-Dollar gesammelt (circa 116.000 Euro). Wie ein neues Video auf McCartys TikTok-Kanal zeigt, wurde nun nach Abzug der GoFundMe-Gebühren ein Scheck von 108.000 US-Dollar (circa 100.000 Euro) an Butch übergeben.

Nach Spendenaktion: Beginn einer wunderbaren Freundschaft?

Das Mitgefühl von Rory McCarty gegenüber dem fremden, alten Mann rührt die TikTok-Community zu Tränen. „Ich möchte euch so sehr dafür danken, was ihr für meinen Opa getan habt“, schreibt Butchs Enkel in der Kommentarspalte unter einem der Videos. Auch andere Nutzer sind begeistert. „Wahnsinn!“, kommentiert eine Nutzerin. „Mir kommen gerade die Tränen. Ihr habt wirklich meinen Glauben an die Menschen wiederhergestellt.“

„Danke an Sie und alle, die gespendet haben, dass Sie so nett zu den älteren Menschen sind! Wir brauchen mehr Menschen wie Sie“, richtet ein weiterer User seinen Dank an McCarty. Wie einige Videos auf dessen Kanal zeigen, verbringen Butch und er nun ab und zu Zeit miteinander – es scheint fast so, als habe sich eine Freundschaft entwickelt. „Ich hoffe, Sie bleiben mit ihm in Kontakt“, schreibt ein Follower des Kanals. „Geld ist nicht alles. Freundschaft ist viel besser – besonders, wenn die meisten älteren Menschen Einsamkeit erleben.“