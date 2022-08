Mann raucht Joint und sucht nackt Nähe zu Gott

...und dann zog er sich nackt aus. © Fabian Sommer/dpa

Er schwebte wohl in anderen Sphären. Ein nackter Mann machte sich mitten in der Nacht auf dem Weg zur Kirche.

Aalen - Berauscht von Cannabis hat sich ein Mann in der Nacht zum Mittwoch splitternackt auf dem Weg in eine Kirche in Aalen gemacht. Der 50-Jährige gab nach Auskunft der Polizei an, einen Joint geraucht zu haben und nun nackt, wie er geboren wurde, ins Gotteshaus gehen zu wollen.

Die Streife brachte den Mann nach Hause. In der Wohnung übergab der 50-Jährige den Polizisten auch noch freiwillig ein Gefäß, welches wohl mit Cannabis gefüllt war. dpa