Deutscher Tourist bei Explosion von Landmine getötet - glücklicher Zufall rettet seine Begleiterin

Unfall in Myanmar

+ © EPA/LYNN BO BO dpa - Bildfunk Myanmar: Ein deutscher Urlauber ist bei einer Explosion von einer Landmine getötet worden (Symbolfoto). © EPA/LYNN BO BO dpa - Bildfunk

Ein deutscher Tourist ist bei einer Explosion einer Landmine in Myanmar getötet worden. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte am Mittwoch die Nationalität des Mannes.