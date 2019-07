Mallorca: Video zeigt Spontan-Geburt in Touristengegend - Baby hatte es besonders eilig

Ein Baby hatte es besonders eilig. Wo sich in Playa de Palma auf Mallorca Touristen austoben, erblickte der Junge das Licht der Welt. Die Polizei ist besonders gerührt, wie ein Video beweist.

Palma de Mallorca - Die Geburt eines Babys ist immer wieder ein ganz besonderer Moment - auch mitten in einer Touristenhochburg auf Mallorca. Um ein Neugeborenes auf der Welt willkommen zu heißen, hat die örtliche Polizei ein rührendes Video auf Twitter veröffentlicht. Der unerwartete Zwischenfall bewegte die Beamten zutiefst. Das unterstrichen sie bei Facebook und Twitter.

Mallorca: Baby kommt auf der Straße zur Welt

Das Baby hatte es nämlich besonders eilig. Eigentlich plante die Mutter, wie die Polizei berichtet, ihr Kind in einem Krankenhaus zur Welt zu bringen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und ihrem Sohn wollte die Frau mit dem Bus zur Entbindung fahren. Nach Mitternacht hatten die Wehen eingesetzt, berichtet das Nachrichtenportal ultimahora.es.

Doch dann war es plötzlich zu spät. Das Baby wurde ohne Komplikationen in der Calle Llaüt in Playa de Palma auf Mallorca geboren, so die Polizei. Bei der Geburt war neben Polizisten auch ein Rettungsdienst im Einsatz. Das kurze Video geht einem ans Herz. Besonders ergreifend ist die Szene, wie die Mutter offensichtlich auf der Straße liegt und das Neugeborene die ersten Momente auf dem Bauch der Mutter zu genießen scheint. Kein Wunder, dass der frischgebackene Vater völlig erleichtert die Einsatzkräfte umarmt.

Este pequeñín tenía prisa por nacer y ahí estábamos nosotros para echar una mano. Todo fue sobre ruedas y @SAMU061IB confirmó que él y su mamá se encontraban perfectamente. ¡Qué orgullo ayudar a traer un nuevo palmesano al mundo! #ATuServicio ‍♂️ pic.twitter.com/QsHUcaFaP5 — Policia de Palma (@policiadepalma) 30. Juni 2019

ml