Mallorca beschränkt Touristen im Corona-Jahr 2020: Fällt die Reise ins Wasser? 

Mallorca plant eine Reduktion der Hotel-Kapazitäten um mehr als 20 Prozent. Besonders betroffen davon sind Ferienwohnungen und Privatunterkünfte.

Mallorca beschränkt Touristen ab 2020 - nicht nur wegen des Coronavirus - um 120.000 Betten.

Touristen auf Mallorca können nicht nur wegen Corona bald nicht mehr in Privatunterkünften übernachten.

Mallorcas Touristen haben 2020 und in den kommenden Jahren wohl weniger Auswahl an „Finca“-Landhäusern.

Wegen Covid-19 gilt für Touristen auf Mallorca eine flächendeckende Maskenpflicht.

Palma de Mallorca - Mallorcas Tourismus, am Lieblingsziel der Deutschen, ist in Gefahr oder wird zumindest drastisch begrenzt. Am Donnerstag (9. Juli) hat das Parlament der Balearen beschlossen, ab sofort nur noch maximal 430.000 Betten für Touristen anzubieten. Touristen wie Reiseveranstaltern stellen mit Entsetzen fest, dass die Kapazitäten der Hotels und Ferienwohnungen in den kommenden Jahren um über 20 Prozent nach unten gefahren werden. Und das, obwohl die Begeisterung der Deutschen und anderen Urlauber aus aller Welt für Spanien* in den vergangenen Sommern keine Grenzen kannte. Mallorca war dabei unangefochtener Urlaubs-Spitzenreiter: Allein im vergangenen Jahr empfing das „17. Bundesland“ im spanischen Mittelmeer 16 Millionen Urlauber aus dem Ausland und das bei einer Einwohnerzahl von gerade einmal knapp unter einer Million. Das Vorhaben hat auch mit dem Coronavirus* zu tun, da viele Inselbewohner auf den Balearen fürchten, dass Sars-CoV-2 in den internationalen Ferienfliegern im Sommer 2020 mit einreist.

Mallorca Insel in Spanien Einwohner (2019) 896.038 Bevölkerung 923.608 (2019) Größte Gemeinde Palma de Mallorca

Mallorca begrenzt Touristen im Corona-Jahr 2020: Wann neue Regeln in Kraft treten

Mallorcas erklärtes Ziel ist es, die Anzahl ihrer Betten für Touristen langfristig zu reduzieren. Doch aktuell müssen sich die Mallorca-Liebhaber noch nicht allzu zu sehr sorgen: Bereits laufende Lizenzen für Hotels und Ferienwohnungen werden nicht aufgekündigt, bereits gebuchte Unterkünfte für 2020 und auch darüber hinaus werden also bei Antritt der Reise immer noch verfügbar sein. Daran ändert auch die Angst vor einem Einschleppen des Coronavirus auf die Balearen nichts. Die Verringerung der Zimmer und Wohnungen wird eher peu à peu eintreten, denn Gastwirte auf der Insel müssen bei der Beantragung einer neuen Lizenz oder bei der Verlängerung ihrer Verträge einen Schlüssel erfüllen, sodass weder die Gesamtzahl der Touristen auf der spanischen Insel Überhand nimmt, noch einzelne Orte unter einer großen Last zusammenbrechen. Insgesamt sollen durch dieses Verfahren 120.000 im Laufe der nächsten Jahre abgebaut werden, das entspricht über 20 Prozent aller Unterkünfte auf der Insel.

Mallorca beschränkt Touristen im Corona-Jahr 2020: Neue Verteilung über die Insel

Mallorca möchte seine Urlauber besser über die Insel verteilen. Deswegen werden neue Lizenzen für Vermietungen oder Hotels nun danach vergeben, wie viel touristische Infrastruktur sich bereits am betroffenen Ort befindet. Gerade im Corona-Jahr 2020 sei es immens wichtig, dass große Ansammlungen vermieden werde, so die Verantwortlichen. Ein komplettes Verbot für den Ausbau des Tourismus gibt es in den folgenden Orten:

Platja de Palma : Der beliebte Stadtstrand von Palma de Mallorca darf keine neuen Touristen mehr empfangen.

: Der beliebte Stadtstrand von Palma de Mallorca darf keine neuen Touristen mehr empfangen. S’Arenal : Rund um den Ballermann können keine neuen Unterkünfte mehr entstehen.

: Rund um den Ballermann können keine neuen Unterkünfte mehr entstehen. Peguera : Im Lieblingsort von Aktivtouristen im Südwesten der Insel wird es in Zukunft ruhiger zugehen.

: Im Lieblingsort von Aktivtouristen im Südwesten der Insel wird es in Zukunft ruhiger zugehen. Santa Ponça : Die Bucht unweit der Inselhauptstadt Palma darf nicht mehr Touristen aufnehmen.

: Die Bucht unweit der Inselhauptstadt Palma darf nicht mehr Touristen aufnehmen. Palmanova und Magaluf : An den englischen Partyorten wird der Sangria in Zukunft weniger fließen.

: An den englischen Partyorten wird der Sangria in Zukunft weniger fließen. Kleine Strandorte: Die völlig überfüllten Strandorte Cala Bona, Cala Millor, Sa Coma, S’Illot und Cales de Mallorca, die vor einigen Jahrzehnten mal als Geheimtipp in Spanien galten, werden jetzt weniger Urlauber aufnehmen.

Mallorca beschränkt Touristen im Corona-Jahr 2020: Ferienwohnungen unter Beschuss

Ganz besonders geht Mallorca Privatleuten an den Kragen. Wohnungen oder Zimmer auf Mallorca für die Sommermonate an Touristen zu vermieten, ist ab sofort verboten. Dabei stellt gerade diese Vermietung für viele Spanier eine lebenswichtige Einnahmequelle dar, besonders auf den teuren Balearen, die sich weit mehr als das Festland an das Preisniveau der Herkunftsländer der Urlauber wie Deutschland oder England angepasst hat. Gleichzeitig machen es diese Vermietungen, die zum Beispiel über die Plattform Airbnb erfolgen, Einheimischen fast unmöglich, eine Wohnung zu finden, die sie dauerhaft mieten können. Das hat die Hauptstadt Palma bereits 2018 dazu gebracht, das Portal für das Stadtgebiet zu verbieten. Viele Bewohner mussten aber schon jetzt Sozialhilfen beantragen, weil sie aufgrund der durch Covid-19 geplatzten Tourismussaison 2020 vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen.

Doch auch die professionellen mallorquinischen Gastwirte werden nicht gleichermaßen ins Gebet genommen: Besonders für Mallorcas berühmte „Finca“-Landhäuser wird die Landluft dünner. Pools dürfen nur sehr wenige von ihnen bauen lassen und um die idyllischen alten Häuschen im eigentlich leeren Inland der Insel zu vermieten, muss der Eigentümer nachweisen, dass er gleichzeitig auch Landwirtschaft betreibt. Darüber hinaus werden die Betten in Ferienwohnungen auf Mallorca auf 115.000 reduziert, den Rest der 430.000 verbliebenen fallen auf Hotels - und das, obwohl das Gesetz ja einen Versuch darstellen soll, den Massentourismus zu begrenzen. Verärgerte Vermieter vermuten, dass die Hotelier-Lobby einen großen Beitrag an dem neuen Gesetz trägt. Ein bekannter Name, der sich für den Plan stark macht, ist zum Beispiel Carmen Riu, die mit ihrer Kette an Luxushotels in ganz Spanien jährlich mehre Zehntausend Touristen aufnimmt. Dabei würden Ferienwohnungen, die in der Regel wesentlich weniger Urlauber auf wesentlich mehr Raum aufnehmen, einen deutlich größeren Beitrag für die Verringerung des Massentourismus leisten. Diese seien auch in Zeiten der Coronavirus-Gefahr sinnvoll, da so zum Beispiel Ansammlungen an Pools oder Buffets wegfallen, die die Hotels im Jahr 2020 unsicherer machen als in den Vorjahren.

+ Mallorca beschränkt Touristen im Corona-Jahr 2020: Auch Inselhauptstadt Palma soll ruhiger werden. © Andreas Drouve/ dpa

Mallorca beschränkt Touristen im Corona-Jahr 2020: Angst vor Neuinfektionen mit Sars-Cov-2

Mallorca hat die Gesetzesverschärfung nicht umsonst 2020 beschlossen. Schon seit vielen Jahren diskutieren Umweltschützer, Politiker und Gastwirte über die Zukunft des Massentourismus auf der spanischen Insel. Ein wichtiger Auslöser ist wohl das Coronavirus. Obwohl die Balearen deutlich schwächer betroffen waren als der Rest von Spanien, haben die Bewohner große Angst, dass mit dem Massentourismus - unter anderem auch aus sehr stark von Covid-19 betroffenen Gebieten wie Madrid, Katalonien und England - das Sars-CoV-2 mit anreist. Gemeinsam mit Katalonien hat die Urlaubsinsel deswegen auch die Maskenpflicht verschärft*. Immer wenn sich ein Tourist oder Einheimischer in der Öffentlichkeit aufhält, muss eine Maske getragen werden. Ausnahme sind Strände, wenn der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten wird, und einzelne Restaurants, die ihre Tische weit genug auseinander stehen haben und ihren Gästen erlauben, den Mundschutz abzulegen. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen. Außerdem wird bei der Einreise am Flughafen von Palma eine Gesundheitsbefragung* durchgeführt.

+ Mallorca beschränkt Touristen im Corona-Jahr 2020: Einheimische schreiben Plakat gegen Urlauber. © Andreas Drouve/ dpa

Mallorca beschränkt Touristen im Corona-Jahr 2020: Worauf Urlauber achten müssen

Mallorcas neue Regulierung sowie Coronavirus-Hygienemaßnahmen im Sommer 2020 betreffen vor allem die Tourismus-Industrie. Aber auch Touristen sollten ein paar Regeln einhalten:

Ferienwohnungen auf Mallorca sollten über einen professionellen Reiseveranstalter anstatt über private Portale wie Airbnb gebucht werden.

auf sollten über einen professionellen anstatt über private Portale wie Airbnb gebucht werden. Hotelbuchungen auf Mallorca für Termine, die weit in der Zukunft liegen, sind nicht ratsam.

auf Mallorca für Termine, die weit in der Zukunft liegen, sind nicht ratsam. Bis auf Weiteres muss auf Mallorca im Jahr 2020 zum Schutz gegen das Coronavirus immer eine Maske getragen werden. Ansonsten gelten auf der Insel dieselben Regeln für Urlauber wie in ganz Spanien*.

Möglicherweise hat die spanische Insel ja den bekannten Ballermann-Hit zum Anlass genommen und sich gedacht: „Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr“. Einheimische wie Touristen werden die Gesetzesänderung des Jahres 2020 auf Mallorca aber sicherlich merken. Von den Folgen des Coronavirus ganz zu schweigen. *costanachrichten.com ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.