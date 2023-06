Dramatische Szenen an der Playa: Deutscher Mallorca-Tourist ertrinkt im Mittelmeer

Von: Moritz Bletzinger

Ein deutscher Tourist ertrank am Montag am Strand von Cala Millor auf Mallorca. © Clara Margais/picture alliance/dpa

Am Montag ertrankt ein deutscher Urlaub in Cala Millor im Osten von Mallorca. Rettungsschwimmer versuchten noch, ihn wiederzubeleben.

Cala Millor (Mallorca) – Am Montag (19. Juni) ertrank ein deutscher Mallorca-Tourist im Mittelmeer am Strand von Cala Millor in Mallorca. Der Vorfall ereignete sich in den Mittagsstunden, berichtet das Nachrichtenportal Crónica Balear. Es handelt sich demnach um einen 61-jährigen, deutschen Touristen.

Deutscher Urlauber ertrinkt am Strand von Cala Millor auf Mallorca: Rettungsschwimmer hatten ihn im Auge

Gegen 12 Uhr sollen Rettungsschwimmer bemerkt haben, dass sich der Mann im Wasser komisch verhalte. Sie fragten den Urlauber, ob es ihm gut gehe. Er antwortet dem Bericht zufolge mit Ja. Die Rettungsschwimmer zogen sich zurück, ließen den Mann aber nicht aus den Augen. Seine Haltung habe verdächtig gewirkt.

Wenige Minuten später habe sich der Tourist plötzlich nicht mehr bewegt, heißt es. Beim Schwimmen stoppte er. Die Rettungskräfte eilten los und zogen ihn bewusstlos aus dem Wasser.

Mallorca: Rätsel um Todesursache von deutschem Touristen – Guardia Civil ermittelt

40 Minuten kämpften sie am Strand um das Leben des Touristen. Zwei Krankenwagen und die Polizei waren zur Verstärkung ebenfalls vor Ort. Trotz abwechselnder Wiederbelebungsmanöver verstarb der Mann. Es besteht der Verdacht, eine Krankheit könne einen Herzstillstand verursacht haben. Die Guardia Civil nimmt sich dem Vorfall jetzt an und soll die Todesursache ermitteln. (moe)