Mafia-Affäre: Mann stirbt trotz Polizeischutz - Kritik am Innenminister nach Nutella-Foto

Im italienischen Pesaro wurde ein Mann ermordet, obwohl er unter Polizeischutz stand. Die Tat wird der Mafia Organisation 'Ndrangheta zugeschrieben.

Pesaro - Der Bruder eines Mafia-Kronzeugen ist in Italien von Unbekannten erschossen worden. Der Fall erregte besonderes Aufsehen, weil der Mann unter speziellem Schutz des Innenministeriums stand, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Dennoch gelang es den Tätern am Dienstagabend, den 51-Jährigen mit mindestens 20 Schüssen zu töten, als dieser sein Auto in einer Garage parkte. Bei dem Toten soll es sich um den Bruder eines Angehörigen einer Familie der Mafia-Organisation 'Ndrangheta handeln.

Kritik an Innenminister Salvini

Am Tag nach dem Mord gab es Kritik an Innenminister Matteo Salvini. Er hatte am Mittwochmorgen ein Selfie von sich mit einem Nutella-Brot getwittert. „Wenn Sie Brot und Nutella aufgegessen haben, hätten wir gerne ein paar Informationen“, schrieb daraufhin der Bürgermeister von Pesaro, Matteo Ricci, auf Twitter an Salvini gerichtet.

Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro??? pic.twitter.com/dvYLTaKiZj — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 26. Dezember 2018

Die Stadt sei verstört angesichts des Mordes an einem Mann, der unter Zeugenschutz stand. Salvini kündigte an, am Donnerstag an einem Treffen in der Präfektur in Pesaro teilzunehmen.

