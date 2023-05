Wirbel um mutmaßlichen Maddie-Entführer: Staatsanwaltschaft legt Beschwerde bei Gericht ein

Von: Moritz Bletzinger

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig legt Beschwerde gegen das Landgericht ein, wie IPPEN.MEDIA weiß. Es geht um den mutmaßlichen Entführer von „Maddie McCann“.

Braunschweig – Christian B. ist derzeit in einem deutschen Gefängnis in Haft. Er wird verdächtigt, die damals dreijährige Maddie McCann vor 16 Jahren entführt zu haben. Am 12. Mai wird Maddie 20 Jahre alt – sofern sie noch am Leben ist. Festgenommen wurde B. für etwas ganz anderes. Er sollte für fünf weitere Vergehen angeklagt werden. Der Prozess, den die Staatsanwaltschaft Braunschweig anstieß, ist aber geplatzt. Das Landgericht sieht sich „nicht zuständig“.

Landgericht sieht sich „nicht zuständig“: Zusätzlich Haftbefehl gegen mutmaßlichen Maddie-Entführer aufgehoben

Es geht um fünf Sexualstraftaten, die der mutmaßliche Maddie-Entführer zwischen 2000 und 2017 in Portugal begangen haben soll. Aktuell gilt seine Haftstrafe bis 2025, wenn nicht neu verhandelt wird, kommt er dann wieder frei. Den zusätzlichen Haftbefehl, der sich durch die mittlerweile geplatzte Anklage ergeben hätte, wurde durch das Landgericht bereits aufgehoben.

Das Landgericht Braunschweig plant nicht, gegen Christian B. zu verhandeln, weil die Zuständigkeit für das Verfahren von seinem letzten Aufenthaltsort in Deutschland abhängt. Die Frage ist, wo er vor seiner Flucht nach Portugal gelebt hat.

Trotz jahrelanger Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig gegen Christian B. sieht das Landgericht Braunschweig die Zuständigkeit für das Verfahren nicht als gegeben an. Er war zwar in Niedersachsen gemeldet, lebte demnach aber in Sachsen-Anhalt.

Neuigkeiten zum Verdächtigen im Fall „Maddie“: Christian B. besitzt ein Grundstück in Sachsen-Anhalt

Das Landgericht stützt seine Entscheidung unter anderem auf eine Aussage des Angeklagten selbst, der angegeben hatte, vor seiner Ausreise dort gelebt zu haben. In Sachsen-Anhalt besitzt Christian B. ein Grundstück, das er zwei Monate vor seiner Flucht erworben hatte. „Es befand sich zudem – neben diversen Fahrzeugen – auch persönliche Habe des Angeschuldigten auf diesem Grundstück“, teilen die Behörden mit. Das Landgericht ist daher der Ansicht, dass sich die Zuständigkeit für das Verfahren nach Sachsen-Anhalt richtet, da dies der letzte bekannte Aufenthaltsort von Christian B. in Deutschland gewesen sein soll.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hatte angekündigt, Beschwerde gegen die Entscheidung einzulegen. Wie IPPEN.MEDIA weiß, hat sie das jetzt getan. Das Landgericht hat die Beschwerde erhalten und wartet nur noch auf die Begründung. Die Ermittelnden sind davon überzeugt, zuständig zu sein.

„Unter Zugrundelegung unserer Erkenntnisse liegt die Zuständigkeit nach unserer Ansicht hier bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Wir werden sehen, ob die Gerichte das auch so beurteilen.“

Der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Wolters, erklärt auf Anfrage von Merkur.de von IPPEN.MEDIA, dass es der Staatsanwaltschaft nicht darum gehe, den Fall „Maddie“ nicht abgeben zu müssen. Vielmehr sei es eine bürokratische Frage. „Wir setzen uns nicht dafür ein, dass der Fall in Niedersachsen bleibt. Sie können mir glauben, dass die Ermittlungen ziemlich viel Ermittlungskapazität binden, die wir auch in anderen Ermittlungsverfahren einbringen können. Es gibt aber Zuständigkeitsregelungen in der Strafprozessordnung, an die man sich halten muss“, sagt Wolters.

Er ergänzt: „Unter Zugrundelegung unserer Erkenntnisse liegt die Zuständigkeit nach unserer Ansicht hier bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Wir werden sehen, ob die Gerichte das auch so beurteilen.“

Streit um „Maddie“-Ermittlungen: Staatsanwaltschaft Braunschweig kann am Fall dran bleiben

Das Landgericht Braunschweig ordnet gegenüber IPPEN.MEDIA ein, der Fall „Maddie“ würde vorerst in Niedersachsen bleiben, unabhängig von der aktuellen Streitfrage. „Das hat keinen Einfluss, es geht nur um die konkreten Fälle in der Anklage“, sagt eine Sprecherin. Gehen diese Fälle nach Sachsen-Anhalt, könnte „Maddie“ allerdings folgen.

Staatsanwaltschaftssprecher Wolters betonte, dass das Verfahren in einen anderen Zuständigkeitsbereich abgegeben werden würde, falls ein anderes Landgericht und damit eine andere Staatsanwaltschaft zuständig sein sollte. Allerdings müssten die Behörden aus Niedersachsen den Fall nicht komplett abgeben, da Staatsanwaltschaften grundsätzlich auch in Verfahren ermitteln könnten, für die sie nicht zuständig sind. „Allerdings können die Ermittlungen dann dort nicht abgeschlossen, insbesondere nicht zur Anklage, gebracht werden.“

Zum 16. Jahrestag von Maddies Verschwinden, zeigte sich ihre Schwester erstmals in der Öffentlichkeit. Ein britischer Lokaljournalist sprach die junge Britin an und veröffentlichte Fotos. Mutter Kate klagte, es sei ein Unding, ihre Tochter so ins Rampenlicht zu zerren.

