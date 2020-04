Spektakuläre Festnahme im Video: Mann mit Machete taucht vor Kanzleramt auf 

Am Bundeskanzleramt in Wien kommt es zu einer spektakulären Festnahme. Ein Mann mit Machete betritt den Ballhausplatz - dann erfolgt der Zugriff durch ein SEK.

Wien: Polizei überrumpelt Mann mit Machete am Ballhausplatz .

überrumpelt Mann mit am . Sondereinsatzkommando WEGA greift in der Nähe der österreichischen Präsidentenresidenz zu.

greift in der Nähe der zu. Kanzleramt von Sebastian Kurz (ÖVP) liegt in der Nähe des Tatorts.

München/Wien - Spektakuläre Festnahme am Ballhausplatz in Wien! Und das inmitten der alles überdeckenden Corona-Krise*.

Ein Sondereinsatzkommando hat am Dienstagvormittag in der österreichischen Hauptstadt in der Nähe des Kanzleramtes und der Präsidentenresidenz einen Mann mit einer Machete überwältigt.

Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen 33-jährigen österreichischen Staatsbürger handeln.

Spektakuläre Festnahme in Wien: Macheten-Mann will zum Parlament

Das war passiert: Ein Fahrzeughalter habe in der Innenstadt einen Passanten angesprochen „und den Mann nach dem Weg zum Parlament gefragt. Nachdem dem Zeugen das seltsam vorgekommen ist, hat dieser den Notruf alarmiert“, erzählte Polizeisprecher Daniel Fürst im Interview mit Puls24: „Dieser Zeuge hat auch angegeben, dass der 33-Jährige eine Machete bei sich hätte. Es wurde sofort ein Großeinsatz ausgelöst. Mehrere Funkstreifen sind in den 1. Bezirk gefahren.“

Während Drehvorbereitungen am Ballhausplatz wurde Reporter @PBatruel Zeuge, wie die Polizei einen bewaffneten Mann, der im Parlament sprechen wollte, festnahm. #puls24 #COVID19de pic.twitter.com/40wb7jCMjr — PULS 24 (@puls24news) April 28, 2020

Demnach sei auch die WEGA ausgerückt, die Sondereinheit der österreichischen Polizei in der Bundeshauptstadt Wien.

Kurze Zeit später sei es einem Polizisten gelungen, den Mann im Bereich des Ballhausplatzes anzuhalten und in ein Gespräch zu verwickeln, erklärte Fürst weiter, „und dann sind auch schon die Kräfte der WEGA gekommen und konnten den Mann sichern“.

Macheten-Mann in Wien: Kurz vor dem Amtssitz von Kanzler Sebastian Kurz

Zu den Hintergründen könne die Polizei noch keine Angaben machen, hieß es weiter: „Der parlamentarische Betrieb war zu keiner Zeit irgendeiner Gefahr ausgesetzt. Der Mann konnte binnen kürzester Zeit gestellt und auch festgenommen werden.“

Der Ort der Festnahme befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kanzleramt von Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP) und zum Amtssitz des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen.

Das Parlament der Alpenrepublik liegt auf der anderen Seite des Volksgartens im 1. Bezirk der Innenstadt.

