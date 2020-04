Foto zeigt Frau in Vorgarten - Optische Täuschung verwirrt Betrachter: „Sitze hier seit zehn Minuten“

Darauf sind einige User selbst nach genauerem Hinsehen nicht gekommen: Im Internet ist ein Foto aufgetaucht, auf dem ein Detail einige Fragen aufwirft. Hätten Sie es erkannt?

Im Internet tauchte ein Foto aus einem Wohnviertel auf.

tauchte ein aus einem Wohnviertel auf. Darauf sticht ein seltsames Detail im Hintergrund ins Auge.

im Hintergrund ins Auge. Beim näheren Betrachten wird klar, dass es sich dabei um eine optische Täuschung handelt.

Optische Täuschungen sind doch einfach was Herrliches. Zuerst starrt man gefühlt eine halbe Ewigkeit auf ein Foto und fragt sich, was damit nicht stimmt und dann, ganz plötzlich, macht es „Klick“ im Kopf - und man fragt sich, wie man das Offensichtliche jemals übersehen konnte.

Optische Täuschung auf Foto lässt User rätseln - Sehen Sie es auch?

So erging es jedenfalls einigen Reddit-Usern beim Betrachten eines Fotos, das zuletzt auf der Website geteilt wurde. Viele davon mussten erst einmal einige Zeit rätseln, was es mit einem bestimmten Detail auf dem Bild auf sich hat - ähnlich wie bei diesem Hörsaal-Foto oder bei dem Selfie einer Mutter mit ihrem Kind.

Denn zunächst scheint das Foto erstmal nicht ungewöhnlich zu sein: Es zeigt eine Frau in einem Vorgarten, die neben einem großen Baum steht und aussieht, als würde sie dort Gartenarbeit oder Ähnliches verrichten. Gesellschaft leisten ihr eine Hasen- und eine Gans-Figur, die im Vorgarten platziert wurden und zunächst ins Auge stechen. Doch was ist das im Hintergrund? Dort scheint, mitten im Vorgarten eines Nachbarn, ein eigenartiger - und noch dazu schiefer - Turm in die Höhe zu ragen.

Lustiges Garten-Foto im Internet aufgetaucht - hier die Auflösung

„Bevor ich die Überschrift gelesen habe dachte ich mir noch ‚Oh, das ist aber ein interessanter Turm“, schreibt ein User unter das Foto. Seltsame Nachbarn müssen die aber haben, dachten sich wiederum andere. Ein weiterer schreibt: „Das hat mich einige Sekunden gebraucht, selbst nachdem ich die Überschrift gelesen habe.“ Doch was hat es nun mit diesem Turm auf sich?

Das verrät die Überschrift des Fotos: „Futterhaus für Vögel sieht aus wie ein monströser Turm am Ende der Straße“, heißt es darin. Und tatsächlich: Beim genaueren Hinsehen erkennt man plötzlich, dass der Turm in Wahrheit ein Futterspender ist, der von dem Baum im Vorgarten der Frau herunterhängt! Doch da das Häuschen einen so passenden Eindruck als Turm gegeben hat, ist es vielen überhaupt nicht aufgefallen, selbst nach dem Lesen der Auflösung. „Ich sitze jetzt hier seit 10 Minuten und versuche den Fehler zu finden, aber es klappt nicht“, schreibt ein User darunter und ist auch damit nicht allein. Nun, damit wäre die optische Täuschung, wie sie auch in diesem Foto einer Hauswand vorzufinden ist, deutlich gelungen!

