Lotto-Wahnsinn! Mega-Jackpot über 1,6 Milliarden wurde geknackt

Auch Berg Beteda versuchte sein Lotto-Glück in den USA.

Der Jackpot wurde tatsächlich geknackt: Über 1,6 Milliarden darf sich derjenige freuen, der die Zahlen 5, 28, 62, 65, 70 und die Zusatzzahl 5 hat.

Washington - 5, 28, 62, 65, 70. Zusatzzahl 5: Wer diese Zahlen auf seinem Lottoschein der US-Lottogesellschaft „Mega Millions“ hatte, ist um bis zu 1,6 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,4 Milliarden Euro) reicher. Es gibt mindestens einen Gewinner nach der Ziehung vom Dienstagabend (Ortszeit).

Lotto: Größter Jackpot der US-Geschichte

US-Medien berichteten unter Berufung auf die Lottobehörden im Bundesstaat South Carolina, dort sei ein Gewinnlos verkauft worden. Dies ist laut „Mega Millions“ der bislang größte Jackpot der US-Geschichte. Anfang 2016 teilten sich drei Gewinner 1,58 Milliarden Dollar nach einem Jackpot der Lottogesellschaft „Powerball“.

Lotto: Jackpot bei „Mega Millions“ geknackt

Ein Ticket für „Mega Millions“ kostet 2 Dollar. Spieler müssen fünf Zahlen von 1 bis 70 sowie eine Zusatzzahl von 1 bis 25 wählen. Den Jackpot gewinnt nur, wer alle sechs richtigen Zahlen hat. Der Jackpot startet bei 40 Millionen und erhöht sich jedes Mal, wenn er nicht geknackt wird, um mindestens 5 Millionen.

Chancen für Lotto-Jackpot stehen bei etwa 1 zu 303 Millionen

Die Chancen für den Jackpot lagen laut „Mega Millions“ bei etwa 1 zu 303 Millionen. Der Gewinner kann sich entweder einmalig eine Gewinnsumme auszahlen lassen, die allerdings niedriger ist als der Gesamt-Jackpot, oder der Gewinn wird über 29 Jahre ausgezahlt. Der ausgezahlte Cash-Gewinn (vor Steuern) liege bei schätzungsweise 913 Millionen Dollar, berichtete der Sender CBS.

Mega-Jackpot auch bei spanischer Sommer-Lotterie „El Gordo“ zu gewinnen

Von solch einem Hauptgewinn können die deutschen Lottospieler bisher nur träumen. Die zweimal in der Woche stattfindende Ziehung der Lottozahlen in Deutschland folgt bestimmten Regularien, laut dem der Jackpot spätesten in der 13. Ziehung geleert wird. Zuletzt gab es solch eine Zwangsausschüttung im September 2018 - damals füllten 27 Millionen Euro den Jackpot.

In Spanien wiederum gibt es mit der jährlichen Sommerlotterie „El Gordo“ ein Lotto-Format, das sich bezüglich der möglichen Gewinnhöhe nicht vor den „Mega Millions“ aus den USA verstecken braucht. Jedes Jahr sind auch dort mehr als zwei Milliarden Euro im Jackpot.

dpa/kus

