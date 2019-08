In einem Dorf in Finnland leben plötzlich 50 Eurojackpot-Millionäre auf einmal. Die erste offizielle Party findet im Supermarkt statt.

Helsinki - Wo wohnen die Reichen? Ja sicher, in New York, Hongkong oder Dubai. Aber auch in einer 20.000-Seelen-Gemeinde im finnischen Nirgendwo. Das Dorf Siilinjärvi ist etwa 400 Kilometer von der Hauptstadt Helsinki entfernt. Und selbst dort hört jetzt sicher der eine oder andere etwas neidisch die Kunde von den 50 Dorfbewohnern, die plötzlich Millionäre sind, seit sie als Tippgemeinschaft den 90-Millionen-Eurojackpot geknackt haben. Sie erhalten nun jeweils etwa 1,8 Millionen Euro.

Und feiern die Finnen das vielleicht mit einem Trip nach Helsinki, einer Reservierung im Nobel-Restaurant oder dem Stürmen eines Nachtclubs? Wäre denkbar. Doch sie begnügen sich als Start ins Millionärs-Leben erst einmal mit Kaffee und Kuchen im Supermarkt. Dort hatten die 50 Neu-Millionäre den Tippschein her. „Dieser Gewinn ist an eine gute Gruppe gegangen“, sagte Ladenbesitzer Jyrki Huttunen zur Zeitung Iltalehti. Es seien „50 glückliche Leute“.

Lotto/Eurojackpot: Rekord in Finnland

Eine Reporterin von Bild begab sich direkt mal vor Ort und berichtet von der Supermarkt-Fete, bei der auch „normale“ Kunden waren. Eine von ihnen sagte demnach: „Ich kenne allein zehn Gewinner. Ich freue mich für jeden von ihnen.“ Ein Neu-Millionär, der anonym bleiben will, aber erklärt, dass er gar nicht so oft Lotto spielt, sagt: „Meine Frau spielt viel öfter“. Von dem Geld wolle er seiner Familie jetzt ein Ferienhäuschen kaufen. Will er weiter als Bergmann arbeiten gehen? „Mal sehen.“

Vielleicht bleibt der Bergmann mit gutem Grund anonym. Denn die Leute, die sich vorstellen, wie man fremdes Geld ausgeben könnte, kommen auch schon um die Ecke. Die Schreiber bei Iltalehti rechneten bereits vor, dass mit dem Eurojackpot-Gewinn der 50 Neu-Millionäre die gesamten Schulden der Gemeinde abbezahlt werden könnten ... Die Summe entspricht demnach dem Betrag, der in Siilinjärvi jährlich an Steuern gezahlt wird.

Warum waren überhaupt unglaubliche 90 Millionen im Eurojackpot? Das ist die Höchstsumme – schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Der Grund: Der Eurojackpot war sieben Wochen in Folge nicht geknackt worden. Es ist der 16. Eurojackpot der höchsten Kategorie, der nach Finnland geht – und der höchste Gewinn in dieser Lotterie überhaupt, wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet. Die Chance auf den Hauptgewinn im Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen.

+ Nicht neidisch werden: Der Mann in der gelben West ist nur der Ladenbesitzer. © dpa / Timo Hartikainen

Eurojackpot-Finnen: „Es gibt einige Lotto-Gewinner, die das Geld sehr nötig haben“

Weil die Chancen in der Lotterie immer so gering sind, aber die Versuchung doch so groß, konnte ein Gewinner-Ehepaar in England sein Glück kaum fassen. Doch nach wenigen Jahren standen sie vor einem Scherbenhaufen. Sie versuchte sich nun als Augenbrauen- und Wimpern-Spezialistin, er lebte zurückgezogen. Die tragischen Details hier.

Bei einem anderen Lotto-Fall war ein 94-Jähriger der Gewinner. Seine Enkelin sollte ihm helfen, die Millionen ausgezahlt zu bekommen. Und die beging einen fatalen Fehler.

Klar macht Geld jetzt nicht zwingend glücklich – es kann aber durchaus helfen. Das scheint auch bei den Eurojackpot-Finnen so: „Meine Kassiererin rief am Samstag früh an und erzählte, dass unsere Tippgemeinschaft gewonnen hat“, so Ladenbesitzer Jyrki Huttunen zu Bild. „Es gibt einige Gewinner, die das Geld sehr nötig haben. Für die freut es mich besonders.“

frs/dpa