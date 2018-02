Los Angeles: 17-Jähriger Schüler droht Schießerei an Schule an

In Los Angeles ist durch die Festnahme eines 17-Jährigen möglicherweise eine Schießerei verhindert worden. Er soll damit gedroht haben, an seiner Schule das Feuer zu eröffnen.

Los Angeles - Durch das Eingreifen eines Sicherheitsbeauftragten in Südkalifornien ist möglicherweise eine Schulschießerei verhindert worden. Nach Angaben der Polizei im Bezirk Los Angeles am Mittwoch ist ein 17-jähriger Schüler festgenommen worden. Er soll damit gedroht haben, an seiner Schule das Feuer zu eröffnen. Der Sicherheitsbeamte Marino Chavez erklärte, er habe die Drohung gehört, den Jungen konfrontiert und die Polizei alarmiert. Demnach sei der 17-jährige über ein Handyverbot im Unterricht verärgert gewesen.

Der Vorfall ereignete sich am vorigen Freitag, zwei Tage nach dem Schulmassaker mit 17 Toten in Parkland (Florida). Dort hatte der 19-jährige Nikolas C. mit einer halbautomatischen Waffe 14 Schüler und 3 Erwachsene getötet.

Im Haus des 17-Jährigen in Kalifornien fand die Polizei mehrere Waffen und Munition. Ein älterer Bruder des Schülers gab an, der Besitzer der Waffen zu sein. Der 28-Jährige wurde wegen Verstößen gegen Waffengesetze in Kalifornien festgenommen.

