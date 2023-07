15 seltene Berufe, mit denen du tatsächlich Geld verdienen kannst

Von: Michelle Anskeit

„Ich bin dafür verantwortlich, Spielzeug kaputtzumachen und schreibe dann Berichte darüber, wie es kaputtgeht.“

Denkst du gerade über einen Jobwechsel nach? Vielleicht sind dir deine aktuellen Aufgaben einfach zu langweilig geworden oder du möchtest bei einem Date mal wieder eine spannendere Antwort auf die Frage nach deinem Beruf geben. Schließlich kommst du damit direkt ein bisschen cooler rüber.



Wenn du gerade begeistert nickst, dann kommt dir der Reddit-Post von u/RhodyRex bestimmt wie gerufen. In dem geht es nämlich um Berufe, von denen der größte Teil der Allgemeinheit nicht einmal weiß, dass sie existieren. Auch ich muss zugeben, dass ich es echt überraschend finde, wie viele Jobs es gibt, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe.



Deshalb bin ich echt gespannt, wie viele von diesen 15 du kennst und ob du direkt Lust auf einen davon hättest:

1. „Ich schneide Augen aus toten Menschen heraus. Ich bin Augenbanktechniker; ich entnehme Hornhäute und ganze Augen von Spender:innen für Hornhauttransplantationen und für die Forschung.“

„Ich glaube, die meisten Leute WOLLEN nicht wissen, dass es meinen Job gibt.“



-zzzimcal

2. „Ich bin ein Kanalmanager bei einem YouTube-Netzwerk. Ich werde im Grunde dafür bezahlt, den ganzen Tag YouTube-Kanäle zu beobachten und zu pflegen.“

„Als ich auf dem College war, gab es diesen Job noch nicht.“



-creatoranddistractor

3. „Bei der Arbeit breche ich in Krankenhäuser ein und stehle Dinge. Das wird als ‚physischer Penetrationstest‘ bezeichnet. Der Test ist ein integraler Bestandteil einer Risikobewertung, der vorgeschrieben ist.“

„Ich knacke regelmäßig Schlösser, stehle Zugangsausweise, gebe mich als medizinisches Personal aus, entnehme Daten und Berechtigungsnachweise, knacke Passwörter und wende verschiedene Social-Engineering-Methoden an.



Mein offizieller Titel lautet ‚Berater für Informationssicherheit‘.“



-The_MustardTiger

4. „Ich habe die Stelle nicht bekommen, aber ich habe mich einmal für einen Job als Denkmalschutzbeauftragter beworben.“

„Das hörte sich zuerst ganz normal an, aber es ging im Grunde darum, auf Friedhöfen herumzulaufen, Gräber zu fotografieren und ein Protokoll darüber zu führen. Das war so ungewöhnlich, dass ich es unbedingt machen wollte, ganz zu schweigen davon, dass ich allein und an der frischen Luft arbeiten könnte.



‚Und was arbeiten Sie so?‘ ‚Ach, du weißt schon, ich gucke mir Gräber an.‘“



-Athiri

5. „Ich mache Produkte hübsch, die auf einem Home-Shopping-Fernsehsender zu sehen sind.“

-dtothe

6. „Ich bin dafür verantwortlich, Spielzeug kaputtzumachen und schreibe Berichte darüber, wie es kaputtgeht.“

-ETA_was_here

7. „Ich schreibe Handbücher für Panzer. Wie man sie bedient, wie man sie repariert, usw.“

-we_got_caught

8. „Ich bin ein professioneller Prothesen-BH-Anpasser. Ich helfe Frauen, die eine Mastektomie hinter sich haben, passende BHs für ihre Prothesen zu finden.“

„Normalerweise sind es Frauen, die Brustkrebs haben/hatten.“

-GreatCatsby_

9. „Einer meiner besten Freunde schreibt Jingles für Werbespots.“

„Werbefirmen fliegen ihn etwa alle zwei Monate für eine Woche nach Nashville und sagen ihm, welche Art von Stimmung sie wollen, und er denkt sich einfach 30 Sekunden albernen Scheiß aus, den er ihnen dann präsentieren kann.“



-americanslang59

10. „Ich packe die Musik in Filmtrailer. Der Job ist ziemlich random und ziemlich genial.“

-dannyancient

11. „Ich bin ein Aussprachespezialist. Ich arbeite bei einem Hörbuchverlag, wo ich die korrekte Aussprache von Menschen, Orten, Dingen und Fremdsprachen recherchiere.“

„Dadurch klingen die Schauspieler, die die Bücher lesen, dann so, als wüssten sie, wovon sie sprechen.“



-daupo

12. „Ich bin ein Reise-Trainer. Ich bringe Menschen mit Lernbehinderungen bei, wie sie öffentliche Verkehrsmittel selbstständig nutzen können.“

„Das ist ein wirklich toller Job.“



-JabberW

13. „Ich bin ein Schleudersitzmechaniker.“

-donuts22

14. „Ich bespanne Tennisschläger. Meine einzigen Kunden sind die reichsten Menschen der Stadt.“

-Anonym

15. „Es gibt Dinge in der Welt, die passieren können und dazu führen würden, dass ganze Zivilisationen auf den Kopf gestellt werden.“

„Ich schreibe Pläne für die Menschen, um zu verhindern, dass die Dinge aus den Fugen geraten. Notfallmanagement, woohoo.“



-Cegrocks

