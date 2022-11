Leeres Auto auf Bahnübergang - ICE kollidiert mit Fahrzeug

Teilen

Der Unfallort auf einem Bahnübergang. In dem Fahreug befanden sich keine Menschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch der ICE sei stark beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. © --/Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn/dpa

Wer parkt sein Auto auf einem Bahngleis? In Bonn kann ein ICE nicht mehr rechtzeitig bremsen und rast hinein. Verletzte gibt es nicht. Doch der Schaden geht in die Hunderttausende.

Bonn - Ein ICE ist in Bonn in der Nacht zu Donnerstag in ein auf den Gleisen stehendes Auto hineingefahren. In dem Wagen befanden sich keine Menschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch die Menschen an Bord des Zuges blieben unverletzt. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung konnte der Zug einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug im Stadtteil Gronau nicht mehr verhindern. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der ICE sei stark beschädigt worden, sagte ein Polizeisprecher. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden mehr als 300.000 Euro.

Der Bahnübergang, an dem ein ICE in ein auf den Gleisen stehendes Auto hineingefahren ist. In dem Wagen befanden sich keine Menschen, wie die Feuerwehr mitteilte. © --/Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn/dpa

Warum das Auto auf den Gleisen stand, war am Donnerstagmorgen noch völlig unklar. Die Schranken am Bahnübergang seien zum Zeitpunkt der Kollision geschlossen gewesen. Den Angaben zufolge konnten die Einsatzkräfte rund um den Unfallort keine verletzte Person finden, die zuvor möglicherweise im Auto gesessen hatte. Die Ermittlungen zum Fahrzeugbesitzer dauerten an. Die insgesamt rund 80 Fahrgäste an Bord des Zuges mussten für ihre Weiterreise auf ein anderes Transportmittel umsteigen. Die Bahnstrecke war am frühen Morgen wieder freigegeben worden. dpa